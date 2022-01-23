Kasımpaşa-Kayserispor maç özeti! Kasımpaşa-Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Kasımpaşa-Kayserispor maçı golleri:

Süper Lig’in 23.haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti? Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Kasımpaşa bu galibiyetle son 5 maçını da kazanarak 15 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Kasımpaşa-Kayserispor maç özeti!

12’nci dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Orta alanda topla buluşan Gavranovic pasını sol kanatta Mustafa Pektemek’e çıkardı. Pektemek ceza sahasına girmeden pasını tekrar Gavranovic’e çıkardı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1.

14’üncü dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ahmet Emin Engin’in ortasında ceza sahası içinde Yasir Subaşı, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

36’ncı dakikada Kasımpaşa, Umut Bozok ile öne geçmeyi başardı. Sol kanatta topla buluşan Evren Eren Elmalı’nın uzun pasında savunmanın müdahale edemediği topu, ceza sahası içi sol çaprazda önünde bulan Hajradinovic, pasını bekletmeden Umut Bozok’a çıkardı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden plasesinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. 52’nci dakikada Kasımpaşa farkı 2’ye çıkardı. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Umut Bozok’un pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ahmet Emin Engin, ceza yayı üzerinden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1. 81. dakikada gelişen Kayserispor atağında Bertolacci'nin ceza yayı üzerinden çıkardığı şutta savunmadan seken top üst direkten döndü.

83. dakikada lacivert-beyazlı takımın Mortadha ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Doğucan Haspolat'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mortadha'nın sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR odasının uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, Doğucan'ın Abdulkadir Parmak'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.