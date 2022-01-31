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Spor Kasımpaşa Jorgensen ile yolları ayırdı
Spor

Kasımpaşa Jorgensen ile yolları ayırdı

Kasımpaşa, Nicolai Jorgensen ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 15:24:00 -
Kasımpaşa Jorgensen ile yolları ayırdı

Kasımpaşa, sezon başında Feyenoord'un Danimarkalı golcüsü Nicolai Jorgensen'i transfer ederek dikkatleri çekmişti. Fakat Kasımpaşa - Jorgensen birlikteliği çok uzun sürmedi ve ara transfer döneminde yolların ayrıldığı açıklandı. 
 
Kasımpaşa, Nicolai Jorgensen ile yolların ayrıldığını resmen açıklarken şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüze verdiği emekler için oyuncumuz Nicolai Jørgensen’e teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz"

39 kez Danimarka Millî Takımı forması da giyen Jorgensen, sezon başında Feyenoord'dan geldiği Kasımpaşa ile Süper Lig 'de 15 maça çıkarken toplam 838 dakika süre aldı ve bu süre zarfında 2 gol kaydetti.

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