  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kasımpaşa, İsveçli oyuncu Isaac Kiese Thelin'i sezon sonuna kadar kiraladı
Spor

Kasımpaşa, İsveçli oyuncu Isaac Kiese Thelin'i sezon sonuna kadar kiraladı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 22:48:41 -
Kasımpaşa, İsveçli oyuncu Isaac Kiese Thelin'i sezon sonuna kadar kiraladı

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Belçika temsilcisi Anderlecht'in İsveçli forvet oyuncusu Isaac Kiese Thelin'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada 28 yaşındaki Thelin'in sezon sonuna kadar transfer edildiği bildirildi.

Thelin'in, Medical Park Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende, kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin nükleer silah alacağı iddia edilmişti! Pakistan'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Türkiye'nin nükleer silah alacağı iddia edilmişti! Pakistan'dan Türkiye açıklaması

Hindistan tarafından ortaya atılan 'Türkiye, Pakistan'dan nükleer silah teknolojisi alacak' haberi İslamabat tarafından yalanlandı.
Doğal gazi gemisi Türkiye'ye ulaştı
Dünya

Doğal gazi gemisi Türkiye'ye ulaştı

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre; Cezayir'den yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi Türki..
ABD'den yaptırım kararı
Dünya

ABD'den yaptırım kararı

ABD yönetimi, İran'ın çelik ve metal endüstrisiyle bağlantılı 17 şirket ile bir kişiyi yaptırım listesine aldı.

Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay