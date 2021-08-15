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Kasımpaşa ile Hatayspor yenişemedi
Spor Kasımpaşa ile Hatayspor yenişemedi
Spor

Kasımpaşa ile Hatayspor yenişemedi

Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor sahasında Kasımpaşa ile 1-1'lik skorla yenişemedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 00:45:00 -
Kasımpaşa ile Hatayspor yenişemedi

Hatayspor'la Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi. Kasımpaşa, 18. dakikada Hadergjona'ın frikikten attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda baskılı bir oyun sergileyen Hatayspor, 77. dakikada Lobjanidze'nin kaydettiği golle eşitliği yakaladı: 1-1. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla iki ekip de puanını 1'e çıkardı.

Hatayspor gelecek hafta deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Kasımpaşa ise Giresunspor'u konuk edecek.

Atakaş Hatayspor: 1 - Kasımpaşa: 1

Stat: Yeni Hatay Stadyumu

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Süleyman Özay

Atakaş Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Kamil Ahmet Çörekçi, Riberio, Boudjemaa, Kamara (Dk. 64 Traore) , Emre Çolak (Dk. 64 Lobjanidze), Louis, Diouf (Dk. 88 Bertuğ Özgür Yıldırım)

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Ben Ouanes, Eysseric (Dk. 77 Travnik), Sadıku (Dk. 86 Doğucan Haspolat), Hajradinovic, Varga (Dk. 77 Ahmet Emin Engin), Yusuf Erdoğan (Dk. 86 Tırpan), Umut Dilan Bozok (Dk. 81 Jorgensen)

Goller: Dk. 18 Eysseric (Kasımpaşa) Dk. 72 Lobjanidze (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Onur Ergün, Dk. 59 Boudjemaa, Dk. 68 Kamil Ahmet Çörekçi, (Hatayspor) Dk. 32 Ben Ouanes, Dk. 51 Hajradinovic, Dk. 90 Ahmet Emin Engin (Kasımpaşa)

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