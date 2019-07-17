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Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, 2019-2020 hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:00
Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, 2019-2020 hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.


Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde devam ettiren Kasımpaşa, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Dar alanda 5’e 2 top kapma yapan lacivert-beyazlı ekip, yarı sahada yapılan çift kale maç ile idmanı noktaladı.


Kasımpaşa’da Trezeguet ve Koita sahada yaptıkları koşunun ardından antrenmanı salonda tamamladı. Ameliyat olan Sadiku daidmana katılmadı.


Kasımpaşa, hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam ettirecek.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:00
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