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Spor Kasımpaşa - Galatasaray! Muhtemel 11'ler... Maç hangi kanalda? Saat kaçta?
Spor

Kasımpaşa - Galatasaray! Muhtemel 11'ler... Maç hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

Yeniakit Publisher
2022-09-11 13:30:00 -
Kasımpaşa - Galatasaray! Muhtemel 11'ler... Maç hangi kanalda? Saat kaçta?

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 10 puanla haftaya 7. sırada girdi.

Çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 6 puan alan Kasımpaşa ise puan sıralamasında 12. sırada yer buldu.

Galatasaray'da tek eksik

Sarı-kırmızılı takımda 1 futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

Ligde 5. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, lacivert-beyazlı takım karşısında süre alamayacak.

Yeni transferler görücüye çıkıyor

Galatasaray'ın transfer sezonunun son gününde kadrosuna kattığı 5 oyuncudan 4'ünün maç kadrosunda olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, 8 Eylül'de kapanan birinci transfer ve tescil döneminin son saatlerinde Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross ve Milot Rashica'yı kadrosuna kattı.

Uzun süredir takım antrenmanı yapmayan Juan Mata haricinde diğer 4 yeni transferin Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alabileceği bildirildi.

KASIMPAŞA - GALATASARAY

MUHTEMEL 11'LER:

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Ouanes, Turgay, Ahmet, Eysseric, Hajradinovic, Celina, Bahoken.

GALATASARAY: Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

 

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