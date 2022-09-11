Kasımpaşa - Galatasaray maçına saatler kala bomba gelişme!

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Transferin son gününde yaptığı flaş hamlelerle dikkat çeken sarı - kırmızılılarda takıma yeni katılan isimlerin karşılaşmada yer alıp almayacağı merak ediliyordu. Mauro Icardi, Ross, Yusuf Demir, Milot Rashica ve Juan Mata'nın maçta forma giyip giymeyeceği belli oldu.

Galatasaray taraftarı, yeni transferlerin sahaya çıkacağı günü bekliyor. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan sarı - kırmızılılarda transferin son gününde kadroya katılan Mauro Icardi, Ross, Yusuf Demir, Milot Rashica ve Juan Mata'nın son durumu merak ediliyordu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Galatasaray, topladığı 10 puanla haftaya 7. sırada girdi. Çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 6 puan alan Kasımpaşa ise puan durumunda 12. sırada yer buldu.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis.

Kasımpaşa: Ertuğtul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Ouanes, Turgay, Ahmet, Eysseric, Hajradinovic, Celina, Bahoken.

ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI

Sarı-kırmızılı takımda 1 futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Ligde 5. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, lacivert-beyazlı takım karşısında süre alamayacak.

GOLLER BAFETIMBI GOMIS'TEN

Galatasaray'ın bu sezon bulduğu 4 golün 3'ünü Bafetimbi Gomis kaydetti.

Fransız santrfor, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 kazandığı Fraport TAV Antalyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor maçları ile 2-1 galip bitirdiği Gaziantep FK maçlarında birer kez ağları havalandırdı.

Galatasaray'ın Gomis haricinde tek golünü ise Gaziantep FK mücadelesinde Stylianos Kitsiou kendi kalesine attı.

YENİ TRANSFERLERİN SON DURUMU

FREDRIK MIDTSJÖ

Ajansspor'un haberine göre; sol arka alt adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen ve tedavisine devam edilen Midtsjö, Kasımpaşa maçının kadrosunda da yer almayacak.

JUAN MATA

Galatasaray'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Juan Mata, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alamayacak. Tecrübeli oyuncu için teknik direktör Okan Buruk da bireysel eksikleri giderilene kadar antrenmanlarda devam edeceğini açıklamıştı.

ICARDI'NİN OYNAMASI BEKLENMİYOR

Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alması beklenmiyor. Yıldız oyuncu takım ile antrenmanlara devam ederek bireysel eksiklerini tamamlayacak.

YUSUF DEMİR, ROSS VE MILOT RASHICA

Öte yandan Yusuf Demir, Ross ve Milot Rashica'nın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.



