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Spor Kasımpaşa fırtınası sürüyor
Spor

Kasımpaşa fırtınası sürüyor

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan maçı Kasımpaşa, 3-1 kazanarak çıkışını sürdürdü. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Yasir Subaşı'nın kendi kalesine, Umut Bozok ve Ahmet Engin'den geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 15:36:00 -
Kasımpaşa fırtınası sürüyor

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan maçı Kasımpaşa, 3-1 kazanarak çıkışını sürdürdü. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Yasir Subaşı'nın kendi kalesine, Umut Bozok ve Ahmet Engin'den geldi.

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Kayserispor'u konuk etti: Ligde çıkışını sürdüren Kasımpaşa, maçı 3-1 kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkarttı.

Kasımpaşa'nın golleri 14. dakikada Yasir Subaşı'nın kendi kalesine, 36'da Umut Bozok ve 53'te Ahmet Engin'den geldi.

Kayserispor'un tek golünü ise 12. dakikada Gavranovic kaydetti.

Bu sonuçla Kasımpaşa 27 puana yükseldi. Kayserispor ise 31 puanda kaldı.

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