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Spor

Kasımpaşa durdurulamıyor!

Süper Lig'de 29. haftanın son maçında Kasımpaşa, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek 5. galibiyetini kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 23:11:00 -
Kasımpaşa durdurulamıyor!

Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-0'lık skorla kazandı.

Kasımpaşa'ya üstünlüğü getiren golü, 17. dakikada Fode Koita kaydetti. Ligde 8. golünü atan Ginali oyuncu, 12 sezonluk futbol kariyerinde en çok gol attığı sezona ulaştı. Deplasman ekibinde 90+4. dakikada sahneye çıkan Ndongala, attığı golle skoru belirledi.

Kasampaşa rahatladı

Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan ve kulüp rekorunu egale eden Kasımpaşa, 35 puana yükseldi ve küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 7'ye yükselterek büyük ölçüde rahatladı.

Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı ve düşme korkusunu daha da yakından hissetmeye başladı.

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