Kasımpaşa deplasmanda hata yapmadı
Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 45+6. dakikada penaltıdan Hadergjonaj ile 61. dakikada Cemali Sertel kendi kalesine attı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 6'ya yükseltirken Antalyaspor, 6 puanda kaldı.
Gelecek hafta Antalyaspor deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Kasımpaşa: 2
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Kadir Sağlam, Özgür Ertem, Hakan Karabalcık
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 80 Sinan Gümüş), Veysel Sarı, Kudriashov (Dk. 59 Cemali Sertel), Güray Vural, Larsson (Dk. 46 Ghacha), Soner Aydoğdu (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Fernando, Fredy, Luiz Adriano (Dk. 67 Hakan Özmert), Wright
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Fall (Dk. 89 Yunus Mallı), Hajradinovic, Turgay Gemicibaşı (Dk. 66 Aytaç Kara), Eysseric (Dk. 90+2 Bruma), Celina (Dk. 66 Ahmet Emin Engin), Bahoken
Goller: Dk. 45+6 Hadergjonaj (Penaltıdan), Dk. 61 Cemali Sertel (Kendi kalesine) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 90+7 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Turgay Gemicibaşı, Dk. 29 Ben Ouanes, Dk. 57 Celina, Dk. 79 Hajradinovic, Dk. 90+8 Ahmet Emin Engin (Kasımpaşa), Dk. 86 Hakan Özmert, Dk. 88 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor)