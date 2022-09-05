  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kasımpaşa deplasmanda hata yapmadı
Spor

Kasımpaşa deplasmanda hata yapmadı

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 00:55:00 -
Kasımpaşa deplasmanda hata yapmadı

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 45+6. dakikada penaltıdan Hadergjonaj ile 61. dakikada Cemali Sertel kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 6'ya yükseltirken Antalyaspor, 6 puanda kaldı.

Gelecek hafta Antalyaspor deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Kasımpaşa: 2

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Kadir Sağlam, Özgür Ertem, Hakan Karabalcık

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 80 Sinan Gümüş), Veysel Sarı, Kudriashov (Dk. 59 Cemali Sertel), Güray Vural, Larsson (Dk. 46 Ghacha), Soner Aydoğdu (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Fernando, Fredy, Luiz Adriano (Dk. 67 Hakan Özmert), Wright

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Fall (Dk. 89 Yunus Mallı), Hajradinovic, Turgay Gemicibaşı (Dk. 66 Aytaç Kara), Eysseric (Dk. 90+2 Bruma), Celina (Dk. 66 Ahmet Emin Engin), Bahoken

Goller: Dk. 45+6 Hadergjonaj (Penaltıdan), Dk. 61 Cemali Sertel (Kendi kalesine) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 90+7 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Turgay Gemicibaşı, Dk. 29 Ben Ouanes, Dk. 57 Celina, Dk. 79 Hajradinovic, Dk. 90+8 Ahmet Emin Engin (Kasımpaşa), Dk. 86 Hakan Özmert, Dk. 88 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23