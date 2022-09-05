Kasımpaşa deplasmanda Antalyaspor'u yendi

4. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Haji Wright'ın yerden sert vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle çeldi. Dönen topu Kasımpaşalı savunma oyuncuları kornere çeldi.

7. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Güray Vural'ın sert ortasında topa kale önündeki Luiz Adriano dokunamadı. Savunma oyuncularının hatası üzerine meşin yuvarlağı yeniden önünden bulan Adriano'nun sert şutunda top kale direğinin yanından auta gitti.

38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eysseric'in sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

45. dakikada Celina'nın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Ben Ouanes'in sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

45+6. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın ortasına hareketlenen Bahoken, meşin yuvarlağa dokunduğu sırada kaleci Boffin'in müdahalesi ile yerde kaldı. Bu müdahaleye hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

52. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası çizgisine kadar gelen Fredy'nin sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kontrol etti.

53. dakikada Hajradinovic'in ara pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Bahoken'in vuruşunda, top Boffin'in son anda müdahalesiyle kornere gitti.

61. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in pasıyla ceza sahasına giren Eysseric, topu kalecinin üzerinden aşırtarak kale önüne gönderdi. Antalyasporlu savunma oyuncusu Cemali Sertel, uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı kendi fileleriyle buluşturdu: 0-2.

77. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Ghacha'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesi ile kornere çıktı.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkmen: Bu sıcak ortamda bu mücadeleyi gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum

Kasımpaşa'nın teknik sorumlu Necati Erkmen, sonucun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Erkmen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya sıcak hava ve nem nedeniyle tutuk başladıklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın ilk 10 dakikasının ardından oyunu dengelediklerini ifade eden Erkmen, Antalyaspor'un bu ligin iyi ve saygı duyulacak ekiplerinden biri olduğunu vurguladı.

İlk yarının sonunda penaltı golü ile öne geçtiklerini anımsatan Erkmen, "İkinci yarı oyunu tamamen kontrol ettik. Pozisyonlara girip ikinci golü attık. Karşılaşma daha farklı bitebilirdi. Kazandık. Bu sıcak ortamda bu mücadeleyi gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum. Her hafta üzerine koyarak devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Groenendijk: Aynaya bakmamız ve 'Bu mağlubiyeti hak edecek neler yaptık?'

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, kötü gidişe çözüm üretmek zorunda olduklarını söyledi.

Groenendijk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hayal kırıklığı yaşatan bir skorla geceyi noktaladıklarını dile getirdi.

Üzgün olduklarını ve skoru hak ettiklerini belirten Groenendijk, geçen hafta kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından bu karşılaşmada reaksiyon göstermeleri gerektiğini belirtti.

Karşılaşmaya iyi bir planla çıktıklarını aktaran Groenendijk, "Planımız ilk 15 dakika itibarıyla işledi. Sonra takımda düşüş yaşandı. Bunun ana sebebi öz güven kaybı diyebilirim. Bu da kötü performansı beraberinde getirdi. Ortaya kopuk bir takım çıktı. Futbol birlikteliktir, paylaşmaktır. Yendiğinde ve yenildiğinde tüm duyguları paylaşmak üzerine kuruludur. Biz bu konuda bazı değerleri kaybettik. Oyuncu grubuna bunu tekrar hatırlatmaya çalışıyoruz ve bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

İlk yarının son dakikasında yedikleri penaltı golünün tartışıldığını anlatan Groenendijk "Bizim penaltıya kadar neler yaptığımızı konuşmamız gerekiyor. Aynaya bakmamız ve 'Bu mağlubiyeti hak edecek neler yaptık?' diye öz eleştiride bulunmamız gerekiyor. Son 2 haftadır kaybediyoruz. Futbol gül bahçelerinden oluşan bir spor dalı değildir. Bazen dikenlere katlanmak gerekir. Öyle bir akşamı yaşıyoruz. Antalyaspor büyük bir camia ve kulüp. Görevimizi herkes gibi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Sorunun ana nedenlerini araştırıp, galibiyet serisi elde etmeye ve öz güven sorununu aşmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.