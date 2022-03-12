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Spor Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maç sonucu:
Spor

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maç sonucu:

Kasımpaşa-Rize maçı ne oldu? Süper Lig'in 29.haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Kasımpaşa-Rize maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-03-12 17:01:00 -
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maç sonucu:

Süper Lig'de 29.hafta cumartesi günü oynanan maçlarla başladı. Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maç sonucu:

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı saat 16.00'da başladı. Mücadele Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.

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