Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maç sonucu:
Kasımpaşa-Rize maçı ne oldu? Süper Lig'in 29.haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Kasımpaşa-Rize maçı ne oldu?
Süper Lig'de 29.hafta cumartesi günü oynanan maçlarla başladı. Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maç sonucu:
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı saat 16.00'da başladı. Mücadele Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.