Kasımpaşa bombayı patlattı! Chelseali ismi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. İstanbul ekibi, İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Drinkwater, sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.Tecrübeli orta saha 2017 yılında 38 milyon euro bedelle Chelsea'ye transfer olmuş ancak bir türlü istediği forma şansını ve istikrarı yakalayamadı. Drinkwater'In ismi sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyordu.

İlk kez İngiltere dışına çıkıyor

Tecrübeli futbolcu futbola Manchester United altyapısında başladı ve sırasıyla Huddersfield, Cardiff, Watford, Barnsley, Leicester City, Burnley, Aston Villa ve Chelsea formaları giydi. Drinkwater bu transferle ilk kez İngiltere dışında bir takımda forma giymiş olacak.