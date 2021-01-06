  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kasımpaşa bombayı patlattı! Chelseali ismi transfer etti
Spor

Kasımpaşa bombayı patlattı! Chelseali ismi transfer etti

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Chelsea'nin 3 sezon önce 38 milyon euroya kadrosuna kattığı İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 14:47:00 -
Kasımpaşa bombayı patlattı! Chelseali ismi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. İstanbul ekibi, İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Drinkwater, sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.Tecrübeli orta saha 2017 yılında 38 milyon euro bedelle Chelsea'ye transfer olmuş ancak bir türlü istediği forma şansını ve istikrarı yakalayamadı. Drinkwater'In ismi sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyordu.

İlk kez İngiltere dışına çıkıyor

Tecrübeli futbolcu futbola Manchester United altyapısında başladı ve sırasıyla Huddersfield, Cardiff, Watford, Barnsley, Leicester City, Burnley, Aston Villa ve Chelsea formaları giydi. Drinkwater bu transferle ilk kez İngiltere dışında bir takımda forma giymiş olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçili öğrenci tüm gerçeği anlattı!
Gündem

Boğaziçili öğrenci tüm gerçeği anlattı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde CHP ve DHKP-C'nin kışkırtmasıyla çıkarılmaya çalışılan kaos hakkında, okulda eğitimine devam eden Ömer Salim Arsla..
Sosyal medyada binlerce kez izlendi! Cüneyt Arkın sözleri gündem oldu
Gündem

Sosyal medyada binlerce kez izlendi! Cüneyt Arkın sözleri gündem oldu

Boğaziçi Üniversitesine 'rektör' atanması bahanesiyle çıkan olaylar bahane edilerek polis teşkilatı hedef tahtasına oturtulurken Kuruluş Osm..
Ankara'nın kozunu açıkladı! ABD S-400 diyecek, Türkiye ise...
Dünya

Ankara'nın kozunu açıkladı! ABD S-400 diyecek, Türkiye ise...

Gazeteci Mehmet Acet, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 hamlesine karşın Ankara'nın elindeki kozu açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay