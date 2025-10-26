Beşiktaş deplasmanda bir puanla yetindi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Karşılaşmada puanlar paylaşıldı.
Kasımpaşa 1 - 1 Beşiktaş
90' Ve maça son düdük çaldı.
89' Sarı Kart - Jhon Espinoza
79' Orkun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Djalo'nun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
75' Oyuncu Değişikliği: Tammy Abraham - Jota Silva
74' Oyuncu Değişikliği: Cengiz Ünder - Milot Rashica
74' Sarı Kart - Emirhan Topçu
73' Diabate sol kanattan içeri kesti. Ceza sahasında Mamadou Fall'un vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
66' Oyuncu Değişikliği: Kubilay Kanatsızkuş - Pape Habib Guèye
66' Oyuncu Değişikliği: Cafú - Cem Üstündag
61' Orkun sol çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasına El Bilal'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
56' Cengiz sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Rıdvan'ın vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı..
49' Espinoza sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Szalai'nin kafa vuruşunda Ersin son anda kornere çeldi.
46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45' İlk yarının sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.
38' Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltıyı iptal etti.
38' Yapılan itirazların ardından bir süre VAR'la görüşen maçın hakemi pozisyonu izlemeye gitti.
36' Sarı Kart - Cengiz Ünder
35' Cafu, Beşiktaş ceza sahasında Rıdvan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Kasımpaşa penaltı kazandı.
33' GOL! Kasımpaşa, Claudio Winck'in golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Beşiktaş'ın kaçırdığı penaltının ardından gelişen Kasımpaşa atağında Frimpong sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Winck'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.
32' Abraham penaltı atışında kaleciyi geçemedi.
31' Abraham ceza sahasında savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş penaltı kazandı.
28' Diabate'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Cafu'nun vuruşuna top üstten auta gitti.
26' Cafu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Szalai'nin kafa vuruşunda top kaleci Ersin'de kaldı.
20' El Bilal yeniden sahaya döndü.
18' El Bilal Toure top kasığına geldiği için izin isteyip soyunma odasına gitti.
16' Beşiktaş'ta El Bilal Toure soyunma odasına koşarak gitti. Beşiktaş şu anda sahada 10 kişi.
12' Cengiz'in pasında ceza sahasında topla buluşan Abraham'ın şutunda top kaleciden sekti. Boş kaleye yönelen topu son anda savunma uzaklaştırdı.
9' Cafu'nun ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta Emirhan'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.
5' GOL! Beşiktaş, Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti. El Bilal'in pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Cerny içeri yerden ortaladı. Arka direkte Cengiz yaptıpı vuruşta dar açıdan topu ağlarla buluşturdu.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza, Frimpong, Baldursson, Cafu, Fall, Diabate, Kubilay.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Cengiz, El Bilal, Abraham.