  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'e füze atanların gözaltına alınmasını istedi Lübnanlı ev zencisi efendisinden yana Savaş sonrası beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tedbirleri aldık Orta Doğu'da yüksek tansiyon! Küresel piyasalar haftaya negatif başladı Saldırganlar anlaşamamış müzakere bahane İran’dan dünyayı sağır eden çağrı: "Siyonist katillerden hesap sorun!" İran Radyo Televizyon merkezi vuruldu İran'ın vurduğu Bahreyn'den feci görüntüler ABD savaş uçağı Kuveyt'te düştü Cowboy Trump yine saçmaladı: “Ben öldürmesem Hamaney beni öldürecekti!” İran’dan ABD’ye müzakere resti: ‘Katillerle masaya oturmayız!’
Aktüel Vicdansızlık sınır tanımadı! Yaşlı kadını altınları için darp ettiler
Aktüel

Vicdansızlık sınır tanımadı! Yaşlı kadını altınları için darp ettiler

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Vicdansızlık sınır tanımadı! Yaşlı kadını altınları için darp ettiler

Hatay’ın Payas ilçesinde 70 yaşındaki kadın darp edilerek altınları çalındı. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi sürerken polis şüphelilerin peşine düştü.

Hatay’ın Payas ilçesinde yaşanan olay, duyanları dehşete düşürdü. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerindeki müstakil evde yaşayan 70 yaşındaki Tabiye Oy, evinin önünde baygın halde bulundu.

 

Hayati tehlikesi bulunuyor

Tabiye Oy’u kümesin önünde baygın halde bulan oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Annesinin üzerindeki altınlardan bazılarının eksik olduğunu fark eden oğlu, durumu polis ekipleriyle paylaştı. İlk belirlemelere göre kadının altınları için darp edildiği anlaşıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

 

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısları tespit etmek için çalışma başlattı.

Hem ters yöne girdiler hem darp ettiler! Trafikte Akit TV spikerine saldırı
Hem ters yöne girdiler hem darp ettiler! Trafikte Akit TV spikerine saldırı

Gündem

Hem ters yöne girdiler hem darp ettiler! Trafikte Akit TV spikerine saldırı

Baba ve kızı darp edilmişti! Baba Muhammed Baca'dan yeni açıklama geldi
Baba ve kızı darp edilmişti! Baba Muhammed Baca'dan yeni açıklama geldi

Gündem

Baba ve kızı darp edilmişti! Baba Muhammed Baca'dan yeni açıklama geldi

Ramazanda zekât toplayan Müslümanlar darp edildi!
Ramazanda zekât toplayan Müslümanlar darp edildi!

Dünya

Ramazanda zekât toplayan Müslümanlar darp edildi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23