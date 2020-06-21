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Spor

Kasımpaşa, 8 yıl sonra Fenerbahçe’yi mağlup etti

Kasımpaşa, Süper Lig’in 28.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 20:47:28 -
Kasımpaşa, 8 yıl sonra Fenerbahçe’yi mağlup etti

Kasımpaşa, Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup ederek, ligde 8 sene sonra sarı-lacivertlilere karşı galibiyet almış oldu.


Kasımpaşa, Fenerbahçe’ye karşı olan galibiyet hasretini bitirdi. Lacivert-beyazlılar, Süper Lig’in 28. haftasında sahasında oynadığı Fenerbahçe’yi Mame Thiam ve Yusuf Erdoğan’ın golleriyle 2-0 mağlup ederek, puanını 32’ye yükseltmiş oldu. Fenerbahçe’ye karşı son galibiyetini 29 Eylül 2012’de 2-0’lık skorla alan Kasımpaşa’nın söz konusu tarihten sonra sarı-lacivertlilere karşı galibiyeti bulunmuyordu. Lacivert-beyazlılar, alınan 3 puan ile 8 yıllık galibiyet hasretine noktayı koymuş oldu.

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