Kasımpaşa 28 kişilik oyuncu kadrosu listesi
Kasımpaşa'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF') bildirdikleri 28 kişilik kadro listesi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda mücadele eden kulüplerin Birinci Transfer Tescil Dönemi sonrası kadrolarına ilişkin listeyi açıkladı. Peki Kasımpaşa'nın Türkiye TFF’ye bildirdiği 28 kişilik oyuncu kadrosunda hangi isimler yer aldı.14 Eylül 2018 Cuma 15:32
Kasımpaşa'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF') bildirdikleri 28 kişilik kadro listesi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda mücadele eden kulüplerin Birinci Transfer Tescil Dönemi sonrası kadrolarına ilişkin listeyi açıkladı. Peki Kasımpaşa'nın Türkiye TFF’ye bildirdiği 28 kişilik oyuncu kadrosunda hangi isimler yer aldı.
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