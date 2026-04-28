İstanbul Eyüpsultan'da toprağa gömülmüş mühimmat bulundu

Akşemsettin Mahallesi 1. Güven Sokak'ta kazı çalışması yapan İGDAŞ ekipleri, toprak altına gömülü mühimmat buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde bir süre inceleme yaptıktan sonra havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmatı muhafaza altına aldı.

Mahalle sakini Çetin Uzun, doğal gaz çalışması sırasında, İGDAŞ ekiplerinin bir metal parçasına denk geldiğini ve bu durumdan şüphelendiklerini söyledi.

"ÇOK ESKİ TARİHTEN KALMA HAVAN MERMİSİNE BENZER BİR PATLAYICI OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR"

Uzun, "Bombaya benzer hali varmış. Dolayısıyla polis ekiplerine haber veriyorlar. Bunun çok eski tarihten kalma havan mermisine benzer bir patlayıcı olduğunu söylüyorlar. İmha ekipleri geldi ve imha edip yanlarına alıp götürdüler. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı." diye konuştu.