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Spor Kasımpaşa, 2020-2021 sezonunu Kayseri'de açacak
Spor

Kasımpaşa, 2020-2021 sezonunu Kayseri'de açacak

- Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-09-12 09:22:22 -
Kasımpaşa, 2020-2021 sezonunu Kayseri'de açacak


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Mehmet Altıparmak'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, sakatlığı bulunan 4 futbolcusundan Hes Kablo Kayserispor maçında faydalanamayacak. Berat Kalkan, Çağtay Kurukalıp, Fode Koita ve Mickael Tirpan müsabakada forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı takım, 5 Ekim'de sona erecek yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna 7 futbolcuyu dahil etti. İstanbul temsilcisi, Kevin Varga, Yasin Dülger, Ertuğrul Taşkıran, Ahmet Oğuz, Feyzi Yıldırım, Julian Jeanvier ve Alan Lima Carius ile sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa, geçen sezon Süper Lig'i 43 puanla 10'uncu, Hes Kablo Kayserispor ise 32 puan ve averajla 17'nci sırada tamamladı.

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