'Kasım'ı bekleyin' demişti bomba patladı! Kılıçdaroğlu şimdi de Aralık'ı işaret etti

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Sosyal medya hesabından 'Kasım ayını bekleyin' paylaşımına rağmen hiçbir açıklamada bulunmayan ve işaret ettiği Kasım ayında İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının gerçekleşmesinin ardından, okların çevrildiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de 'Aralık ayını bekleyin' dedi.

Kılıçdaroğlu bu kez Aralık ayını işaret etti

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık tarihini işaret ederek, "Türkiye'nin bu kriz zincirinden kurtulması lazım. Bekleyin, çok güzel şeyler açıklayacağız. Sonsuza kadar gidecek bir düzen açıklayacağız. Ekipler hazır, taze para da hazır" ifadelerini kullandı.

'Kasım'ı bekleyin' demişti

Kılıçdaroğlu'nun yeni açıklaması, bir önceki 'Kasım ayını bekleyin' paylaşımını akıllara getirdi. CHP lideri, geçtiğimiz Ekim ayında üstüne basa basa Kasım'a dikkat çekerek, "Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin." demişti.

CHP liderinin işaret ettiği Kasım'da patlama oldu

Kılıçdaroğlu'nun, paylaşımına rağmen Kasım ayında herhangi bir açıklamada bulunmamasına karşın 'Kasım'ı bekleyin' dediği ayda İstiklal Caddesi'nde hain terör saldırısı gerçekleştirilmişti.

PKK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD-YPG'li terörist Ahlam Albasir, 13 Kasım Pazar günü Taksim İstiklal Caddesi'nde sivilleri hedef alan hain bir saldırı gerçekleştirmişti. Bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı.

Cevap vermek yerine Yeni Akit'e tehditler savurdu!

Yaşanan üzücü hadiseden sonra Yeniakit.com.tr Kılıçdaroğlu'nun mesajını hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu Ekim ayında 'Kasım'ı bekleyin' demişti! 'Patlamayı mı kastetti?' sorusu gündemde" başlıklı bir haber yayımladı.

Kılıçdaroğlu, hiçbir hakaret ya da isnadın yer almadığı haberi grup toplantısında gündeme getirdi. Akit Medya Grubu'nu, "Sizden hesap sormazsam namerdim." diye TBMM'de hedef göstererek özgür basını tehdit etti.

İktidara gelmesi durumunda "özgür basın" söyleminin lafta kalacağını ispatlayan CHP Genel Başkanı, kamuoyunun sorguladığı soruya cevap verme tenezzülünde bulunmadı.

Aralık ayında ne olacak?

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun şimdi işaret ettiği Aralık ayında ne olacağı kaygıyla bekleniyor.