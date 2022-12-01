“Kasım’ı bekleyin” dedi, Kasım bitti, fatura bize çıktı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kasımı bekleyin" açıklamasından sonra kasım ayında yaşanan bombalı saldırıyı ve Akit medya grubunu hedef göstermesini değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Tarih 18 Ekim 2022 idi..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu twitter mesajında şöyle diyordu:

“Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal’i bekleyin.”

“Bay Kemal’i” bekledik..

13 Kasım’a kadar bir açıklama yapmamıştı..

13 Kasım’da Taksim’de bir bomba patladı.

İkisi çocuk 6 sivil öldü..

Yeniakit.com.tr ertesi günü bir haber yaptı..

Haberde, patlama sonrasında sosyal medyadaki paylaşımlar konu ediliyordu..

Haberin spotu şöyle idi:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 18 Ekim’de paylaştığı Twitter mesajında, ‘Kasım ayını bekleyin’ demesi, sosyal medyada, ‘Kılıçdaroğlu Taksim’de patlayacak bombayı kastederek mi Kasım’ı bekleyin dedi.’ yorumlarının yapılmasına sebep oldu.”

Haberde bir yanlış var mı?

Sosyal medyada o tartışma yalan mı?

Kemal Bey, “Kasım’ı bekleyin” dememiş miydi?

Paylaşımı da, sosyal medyadaki tartışmayı da, bombanın patlamasını da, Kasım ayında o güne kadar Kemal Bey’in herhangi başka bir açıklama yapmadığını da Akit mi kafasından mı uydurmuştu?

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