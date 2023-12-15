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Ekonomi Kasım’da yabancılara konut satışında Antalya zirvede yer aldı
Ekonomi

Kasım’da yabancılara konut satışında Antalya zirvede yer aldı

Yeniakit Publisher
2023-12-15 16:22:00 -
Kasım’da yabancılara konut satışında Antalya zirvede yer aldı

Antalya, Kasım ayında yabancılara 790 konut satışıyla ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı konut satışları istatistiklerini paylaştı. Verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 187 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 250 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 105 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 52 konut ile Hakkari, 57 konut ile Ardahan ve 73 konut ile Gümüşhane oldu. Antalya'da 2023 yılı Kasım ayında 2 bin 990'u ikinci el satış olmak üzere toplam 5 bin 64 konut satıldı. Isparta’da ise bu sayı 329'u ikinci el satış olmak üzere 452, Burdur’da da 124'ü ikinci el 223 konut olarak kaydedildi.

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,5 azalarak 2 bin 342 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 790 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 316 konut satışı ile Mersin izledi.

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