Gelişmekte olan ülkelere faiz darbesi!

Düşük maliyetli finansman seçeneklerinin azalmasıyla birçok gelişmekte olan ülke yerel ticari bankalar ve finans kuruluşları gibi yerli alacaklılara yöneldi. Yurt içi borç verileri mevcut olan 86 ülkeden yarısından fazlasında, yurt içi kamu borcu dış borçtan daha hızlı arttı. Gelişmekte olan ülkeler 2024'te 90 milyar dolarlık dış borcu yeniden yapılandırdı ve bu 2010'dan bu yana en yüksek rakam oldu. Tahvil yatırımcıları ise anapara geri ödemeleri ve faizlerden elde ettiklerinden 80 milyar dolar daha fazla yeni finansman sağladı, bu da milyarlarca dolarlık tahvil ihracının tamamlanmasına yardımcı oldu.