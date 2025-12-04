Haber Merkezi Giriş Tarihi: Gelişmekte olan ülkelere faiz darbesi!
Dünya Bankası’nın son raporuna göre, düşük ve orta gelirli ülkeler 2024’te borçlanma ve faiz ödemelerinde tarihi bir yükle karşı karşıya kaldı. Dünya Bankası, Uluslararası Borç Raporu'nu yayımladı. Dünya Bankası’nın raporuna göre gelişmekte olan ülkeler 415 milyar dolarlık faiz ödemesiyle rekor harcama yaptı. Rapora göre, düşük ve orta gelirli ülkelerin toplam dış borcu 2024'te 8,9 trilyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.