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Aktüel Kasım Süleymani'nin halefi Kaani'nin Bağdat'ta olduğu iddia edildi
Aktüel

Kasım Süleymani'nin halefi Kaani'nin Bağdat'ta olduğu iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 14:52:58 -
Kasım Süleymani'nin halefi Kaani'nin Bağdat'ta olduğu iddia edildi

BAĞDAT (AA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin iki gün önce Irak'ın başkenti Bağdat'a gelerek Şii liderlerle görüştüğü iddia edildi.

Bağdat'ta adının açıklanmasını istemeyen hükümet çevrelerine yakın bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin halefi Kaani'nin iki gün önce Bağdat'a geldiğini ileri sürdü.

Söz konusu kaynak, Kaani'nin burada Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad ve Şii Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri ile görüştüğünü ve "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine üç gün önce düzenlenen saldırıda İran'ın dahli olmadığı" mesajını ilettiğini aktardı.

İran'a yakınlığıyla bilinen Arapça yayın yapan "El-Âlam" televizyonu da "Kaani'nin Bağdat'ı ziyaret ederek, ülkedeki üst düzey siyasi liderlerle ikili ilişkilerin geliştirilmesini değerlendirdiği" haberini servis etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, 3 Ocak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında ABD saldırısında öldürülmüştü.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin, Süleymani'nin halefi Kaani ile 21 Kasım'da Bağdat'ta bir araya geldiği iddia edilmişti.

ABD'in Bağdat Büyükelçiliğine üç gün önce 8 füzeyle saldırı düzenlenmişti.

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