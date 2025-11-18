  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Kasım karpuzları… Sıcak hava hasadı uzattı, karpuz tezgahtan inmiyor
Yerel

Kasım karpuzları… Sıcak hava hasadı uzattı, karpuz tezgahtan inmiyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kasım karpuzları… Sıcak hava hasadı uzattı, karpuz tezgahtan inmiyor

Havaların sıcak gitmesi ile uzayan hasat sonrası, karpuz tezgahlarda satılmaya devam ediyor.

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, yörede "Nebiköylü Bayram" olarak bilinen çiftçi Bayram Girgin, tamamen organik yöntemlerle yetiştirdiği yerli karpuzlarını Kasım ayının ortasına gelmesine rağmen satmaya devam ediyor. Her yıl karpuz satarak geçimini sağlayan Girgin, bu sezon hava şartlarının elverişli gitmesiyle hasadın uzun sürdüğünü ifade etti.

Organik üretime özellikle önem verdiğini belirten Girgin, "Karpuzlarımızda hiçbir kimyasal yok. Tamamen doğal yöntemlerle yetiştiriyoruz. Her sene bu işi yapıyorum, Allah bereket versin bu yıl da müşterinin ilgisi güzel. Neredeyse Aralık ayına yaklaştık ama satışlarımız devam ediyor" dedi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Irak'ta resmi seçim sonuçları belli oldu: Sudani'nin koalisyonu birinci
Dünya

Irak'ta resmi seçim sonuçları belli oldu: Sudani'nin koalisyonu birinci

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, 11 Kasım'daki genel seçimlerin resmi sonuçlarını duyurdu. Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’in lideri..
Hüda Par'lı milletvekili dayanamadı, Kemalistlere fena patladı!
Siyaset

Hüda Par'lı milletvekili dayanamadı, Kemalistlere fena patladı!

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Cumhuriyet’in erken döneminde uygulanan politikalarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dinç,..
Yeni yönetimden kaçmadı: CHP'li belediyedeki bankamatik memurları ifşa oldu
Gündem

Yeni yönetimden kaçmadı: CHP'li belediyedeki bankamatik memurları ifşa oldu

Şişli Belediyesi'nde yürütülen iç denetimler sonucunda, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bağlı altı personelin mesai saatleri içinde fiilen çalı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23