Kasım indirimlerinde dikkat! Geçen yıl şikayetler ne kadar arttı?

“Kasım indirimlerinde 54.599 TL ödeyerek robot süpürge sipariş ettim ancak bana not defteri ve tükenmez kalem gönderildi.” Bu sözler, çözüm platformu Şikayetvar'a geçen yılın indirim döneminde iletilen bir tüketici şikayetinden. Platform, kasım indirimleri sürerken 2025 verilerini paylaştı ve geçen yılın şikayetlerinden hareketle alışverişlerde karşılaşılabilecek riskleri sıraladı.

Verilere göre Kasım 2025'te pazaryeri sitelerine yönelik şikayetler, ekimdeki 7 bin 863'ten yüzde 32 artışla 10 bin 383'e yükseldi. Kargo ve nakliyat şikayetleri aynı dönemde 11 bin 234'ten 12 bin 809'a çıktı; artış yüzde 14 oldu. E-ticaret sektöründe ekimde 30 bin 443 olan şikayet sayısı ise kasımda yüzde 5 artarak 31 bin 814'e ulaştı.

E-ticaret ve pazaryeri şikayetleri 24 Kasım haftasında zirve yaptı

Haftalık veriler, 2025'te şikayetlerin indirim döneminin sonuna doğru yoğunlaştığını gösterdi. 24 Kasım 2025 haftasında e-ticaret şikayetleri bir önceki haftaya göre yüzde 15 artarak 8 bin 716'ya, pazaryeri şikayetleri yüzde 21 artarak 2 bin 933'e ulaştı. Her iki sayı da yılın en yüksek haftalık seviyesiydi.

Kargoda zirve bir hafta sonraya taşındı. 1 Aralık haftasında kargo şikayetleri yüzde 25 artışla 3 bin 643'e çıkarak 2025'in en yüksek haftalık seviyesine ulaştı.

İptal edilen ürünler daha yüksek fiyatla yeniden satışta

Platformun açıklamasına göre geçen kasımda en çok şikayet edilen konular; indirimli siparişlerin stok yetersizliği veya tedarik sorunu gerekçesiyle iptal edilip aynı ürünlerin daha yüksek fiyatla yeniden satışa çıkması, kayıp ve geciken kargolar, yanlış, eksik ya da boş paket gönderimi, ücret iadesinde gecikme ve para yerine hediye kuponu tanımlanması, indirim öncesinde artırıldığı iddia edilen fiyatlar gibi yanıltıcı kampanya uygulamaları ile satıcıya ulaşılamayan müşteri hizmetleri süreçleri oldu.

Bir tüketici, “İndirimde 3.005 TL ve 1.573 TL'ye aldığım iki ürün, siparişlerim onaylanmasına rağmen ‘tedarik sorunu’ gerekçesiyle iptal edildi. Ancak aynı ürünlerin, aynı bedenlerde 6.524 TL ve 3.449 TL'den satılmaya devam ettiğini gördüm” diyerek ürünlerin satın aldığı fiyattan gönderilmesini istedi.

37 bin TL'ye aldığı laptopun kargoda kaybolduğunu yazan başka bir tüketici, parası iade edildikten sonra aynı ürünün fiyatının 40 bin TL'ye yükseldiğini, müşteri hizmetlerinin de fiyat farkı için telafi yapılmayacağını söylediğini aktardı: “Kargonun kaybolmasının bedelini neden ben ödüyorum?”

Dikey süpürge kutusundan boş zarf çıktığını bildiren bir tüketici, 8 gün boyunca çözüm sunulmadığını ve ürünün fiyatının bu süreçte yaklaşık 5 bin TL arttığını yazdı. Kargo sisteminde “teslim edildi” görünen dört ürünlük siparişinin kendisine ulaşmadığını belirten bir başkası, yaklaşık 10 gündür dönüş alamadığını iletti. 2.878 TL'lik saç şekillendiricinin iadesinde para yerine hediye kuponu tanımlandığını anlatan tüketici ise “Ben hediye kuponu değil, ödediğim parayı geri istiyorum” ifadesini kullandı.

Şikayetvar'dan öneri: Sipariş onayının ekran görüntüsünü alın

Şikayetvar, indirim alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenleri de sıraladı. Platformun önerileri şöyle:

İndirim oranına değil gerçek fiyata bakın; ürünün kampanya öncesindeki fiyatını araştırıp farklı satıcılarla karşılaştırın.

Satıcıyı araştırın; sitenin adresini, satıcının iletişim bilgilerini ve tüketici şikayetlerini kontrol edin.

Kampanya koşullarını okuyun; kuponların geçerlilik süresini, minimum sepet tutarını, stok sınırlarını ve ek ödeme şartlarını inceleyin.

Sepetteki fiyatı kontrol edin; indirim kuponlarının uygulanıp uygulanmadığını ve kargo dahil nihai tutarı ödeme öncesinde görün.

Kampanyalı fiyatın, sipariş onayının ve teslimat tarihinin ekran görüntüsünü alın.

Teslimatı takip edin; eksik, hasarlı veya yanlış ürün geldiğinde durumu fotoğraf ve belgelerle kayıt altına alıp satıcıya bildirin.

Mesafeli satışlarda yasal istisnalar dışında 14 günlük gerekçesiz cayma hakkınız bulunduğunu unutmayın; iade koşullarını alışveriş öncesinde inceleyin.

Platform, tanınmış markaları taklit eden internet sitelerine, sosyal medya reklamları üzerinden yönlendiren şüpheli bağlantılara ve alışveriş platformu dışında ödeme yapılması taleplerine karşı da uyardı.