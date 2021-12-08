Kasım ayının getiri şampiyonu altın oldu

Geçen ay BİST 100 endeksi yüzde 13.37, ABD Doları yüzde 12.72 ve Euro yüzde 10.81 kazandırdı. Mevduat faizi (brüt) yüzde 2.32 kaybettirdi. Külçe altın, 3 aylık değerlendirmeye göre yüzde 20.17 en çok prim yapan yatırım aracı oldu. 6 aylık değerlendirmeye göre ise yatırımcısına en yüksek reel getiriyi 13.43’le ABD Doları sağladı. Finansal yatırım araçları yıllık olarak ele alındığında ABD Doları yüzde 10.35’le en çok kazandıran yatırım aracı oldu. BIST 100 endeksi yüzde 9.77, külçe altın yüzde 8.06 ve Euro yüzde 6.36 kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 7.72 kaybettirdi.