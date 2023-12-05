  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İYİ Parti'nin CHP kararı Merdan Yanardağ'a dokundu! İhanet olarak gördü

ABD askerleri Irak'ta kıl payı kurtuldu

Kızıldeniz'deki gemi saldırılarını İran'a bağladılar

Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş! Elinde gram altını olanlar dikkat! Yüzde 2,22 değer kaybetti diyerek ilan ettiler

Zekeriya Yapıcıoğlu neden Türkiye gündemine ilişkin konuşmuyor?

Bölgede petrol fışkırıyor! Yeni müjde an meselesi iken Türkiye'ye duyurdu: Türk enerji, nükleer yeşil enerjide adım adım kilit rol oynayacak!

İYİ Parti'nin ittifak kararına CHP'den ilk cevap: Karşılığı olacak

Her tahmini çıkan isimden Bitcoin yorumu: 125 milyon varlık satıldı! Bankacılık devi Ripple kripto para ağına katıldı! Yeni gelişme

Beklenmedik gelişme! Türk enerji devi satıldı

İhsan Şenocak Hoca adım adım gelen zaferi müjdeledi!
Kobi Kasım ayında e-ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
Kobi

Kasım ayında e-ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-05 08:29:00 -
Kasım ayında e-ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, kasım ayında tüm zamanların satış rekorunun kırıldığını duyurdu.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, kasımda tüm zamanların satış rekorunun kırıldığını belirterek, geçen ay 300 milyar liralık işlem hacmi ve 500 milyon siparişe ulaşıldığını bildirdi.

Çevikoğlu, geçmiş kampanyalardan elde edilen deneyimler, değişen tüketici alışkanlıkları ve e-ticaret düzenlemeleriyle bu yıl kasımda indirim kampanyalarının genellikle belirli haftalara odaklandığını ve bir ay sürdüğünü söyledi.

Tüketicilerin de kasım kampanyalarına alıştığını, taleplerinin planlamasını buna göre yapmaya başladığını anlatan Çevikoğlu, e-ticaret platformları, satıcı ve markaların da bu takvimle kampanya planlamasını gerçekleştirdiğini aktardı.

Bekarlar Günü, Alışveriş Cuması, Öğretmenler Günü, Siber Pazartesi ve 13 Kasım'da okulların bir hafta ara tatile girmesiyle e-ticaretin yoğun indirim kampanyalarına ve alışverişlere sahne olduğunun altını çizen Çevikoğlu, özellikle ebeveynlerin bu dönemde çocukları için tablet, oyun konsolları gibi elektronik eşyalar aldığını, okulların açılmasıyla çanta, kalem ve defter gibi ürünlerin ilgi gördüğünü vurguladı.

"Kasımdaki ivme yıl sonu hedefini yakalanabileceğini gösteriyor"

Çevikoğlu, Öğretmenler Günü'nde çiçek alımlarının başı çektiğine, kitap, seramik obje, kupa, çerçeve ve tekstil ürünlerine de rağbet olduğuna işaret etti. Çevikoğlu, "Bu kasımda e-ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı. Hem işlem sayısı hem de ticaret hacminde rekorlarla dolu bir ay oldu. Bir önceki aya kıyasla e-ticarette 2 kata yakın işlem hacmi ve adedi gerçekleşti. Geçen yılın kasım ayına kıyasla ise 4 katı aşkın bir büyüme yaşandı. Bu da yaklaşık olarak Kasım 2023 için 300 milyar liralık bir işlem hacmine ve 500 milyon siparişe tekabül ediyor." diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'de e-ticaret sektör büyüklüğünün 2023'te yaklaşık 1,8 trilyon liralık hacme ulaşmasının öngörüldüğünü anlatan Çevikoğlu, 11 aylık net verilerin henüz belli olmamasına rağmen kasımda yakalanan ivmenin bu hedefin rahatlıkla yakalanabileceğini gösterdiğini kaydetti.

"Aralık indirim kampanyaları ile geçecek"

Sektördeki yapılması planlanan projelere de değinen Çevikoğlu, e-ticaret sektörünün gelişiminin gelecek dönemde e-ihracatla birlikte olacağını, bu sebeple tüm platform ve satıcıların kendilerini e-ihracata hazır konuma getirmesi gerektiğini belirtti.

Çevikoğlu, tüketicilerin uygun fiyat ve kaliteli ürünler ile buluşması için aralık ayının da yine indirim kampanyaları ile dolu dolu geçeceğinin altını çizerek, "Yılın Son Pazarı Türkiye’nin Pazarı kampanyası çerçevesinde, 25-31 Aralık'ı 'İndirim Haftası' olarak ilan ediyoruz. Söz konusu kampanya kapsamında KOBİ ve ulusal markalarımız hem 2023'ten kalan tüm stoklarını eritecek hem de 2024'e yeni bir başlangıç yapacaklar. 'Stoklarınızı birlikte bitirelim' anlayışıyla düzenlenen kampanyada, vatandaşlarımız elektronikten ev ürünlerine, mutfak gereçlerinden moda ürünlerine kadar farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden milyonlarca ürünü indirimli fiyatlardan alabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

E-fatura finansal avantaj sağlıyor
E-fatura finansal avantaj sağlıyor

Kobi

E-fatura finansal avantaj sağlıyor

KONESOB Başkanı Karabacak: Konyalı ahilerimiz şehrimizi en güzel şekilde temsil edecek
KONESOB Başkanı Karabacak: Konyalı ahilerimiz şehrimizi en güzel şekilde temsil edecek

Kobi

KONESOB Başkanı Karabacak: Konyalı ahilerimiz şehrimizi en güzel şekilde temsil edecek

Kütahya OSB’de yürütülen projeler yerinde incelendi
Kütahya OSB’de yürütülen projeler yerinde incelendi

Kobi

Kütahya OSB’de yürütülen projeler yerinde incelendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23