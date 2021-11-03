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Ekonomi Kasım ayı kira zam oranları ne kadar oldu? Kasımda kiralara ne kadar zam yapıldı?
Ekonomi

Kasım ayı kira zam oranları ne kadar oldu? Kasımda kiralara ne kadar zam yapıldı?

Kasımda kira zam oranı ne oldu? Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kasım ayı kira zam oranları da belli oldu. Peki, kasım ayı kira oranı kaç oldu? Kasım ayında kira zammı ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-03 11:02:00 -
Kasım ayı kira zam oranları ne kadar oldu? Kasımda kiralara ne kadar zam yapıldı?

Kasım ayıyla birlikte merak edilen enflasyon rakamları açıklandı. Rakamların açıklanmasıyla birlikte kasım ayı kira zam oranı da netleşmiş oldu. Peki, kira zam oranı kaç?

Kasım ayı kira zam oranları ne kadar oldu? Kasımda kiralara ne kadar zam yapıldı?

Enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,09, yurt içi üretici fiyatları yüzde 36,2 arttı. 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı kasım ayı için yüzde 17,09 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,39, Yİ-ÜFE yüzde 5,24 artış kaydetti. TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,89 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 37,34, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 46,31 artış gösterdi.

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