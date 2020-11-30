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Ekonomi Kasım ayı işsizlik maaşı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Ekonomi

Kasım ayı işsizlik maaşı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Son dakika haberi. Kısa çalışma ödeneği ve işszilik maaşı alan vatandaşlar kasım ayı işsizlik maaşı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? sorusunu soruyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri konusunda açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:08:00 - 2020-11-30 11:13:26
Kasım ayı işsizlik maaşı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, “İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak” açıklamasını yaptı.

 

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