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Kaşıkçı'nın öldürülmesini protesto etti

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen Mısır uyruklu Kanadalı bir aktivist, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için konsolosluk önüne çiçek bıraktı.

23 Ekim 2018 Salı 14:03
Kaşıkçı'nın öldürülmesini protesto etti

Suudi Arabistan yönetiminin, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta "arbede" sırasında öldüğünü açıklamasının ardından olayın nasıl ve neden gerçekleştiği, cesedin nerede olduğu gibi sorulara henüz cevap bulunamadı.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin olayın 22. gününde basın mensupları konsolosluk önünde bekleyişini sürdürürken, Mısır uyruklu Kanada vatandaşı aktivist Sahar Zaky, konsolosluk önünde tepkisini dile getirdi.

"O iyi bir adamdı”

Kaşıkçı'nın fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde "Murdered" (Öldürülmüş) yazılı bir kağıtla konsolosluk önünde açıklama yapan Zaky, "O iyi bir adamdı. Onun ruhu burada yaşıyor" diyerek, polis bariyerlerine çiçek bıraktı.

"Kaşıkçı'ya adalet" sloganı atan ve İngilizce, Arapça açıklama yapan Zaky, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 14:03
  1. Suudi Arabistan
  2. İstanbul Başkonsolosluğu
  3. Cemal Kaşıkçı

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