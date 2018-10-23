Kaşıkçı'nın dublörü olarak kullanıldı! Kim bu adam?

Cemal Kaşıkçı ile aynı yaşlarda olan ve fiziki benzerliğiyle de dikkati çeken Mustafa Muhammed el-Medeni'nin, özel olarak bu iş için İstanbul'a gönderildiği anlaşılıyor.

Medeni'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Mühendis Mustafa Medeni" ismiyle açılan hesabında, kimlik bilgilerine yer verilmediği gibi herhangi bir paylaşımı da bulunmuyor.

Veliaht Prens Bin Selman'a yakın olduğu düşünülüyor

Arap basınında yer alan bilgilere göre, Medeni, Suudi Arabistan'da mühendislik alanında faaliyet gösteren kamuya ait bir dairede müdür olarak görev yapıyor.

Medeni ayrıca bazı fotoğraflarda iç dekorasyonu itibariyle Suudi Arabistan'daki sarayları andıran mekanlarda birtakım kişileri karşılarken görülüyor.

Bu da Medeni'nin Riyad yönetimine ve özellikle de Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakın bir isim olduğuna işaret ediyor.

Emniyet görevlisi

Bu arada ismini açıklamak istemeyen Suudi bir yetkili, 21 Ekim'de İngiliz haber ajansı Reuters'e yaptığı açıklamada, Kaşıkçı için İstanbul'a gelen 15 kişilik ekipte yer alan isimlerden birinin de Mustafa Medeni olduğunu ifade etti.

Söz konusu yetkilinin Kaşıkçı için İstanbul'a gelen 15 kişilik ekibin tamamının emniyetten olduğunu aktarması, Medeni'nin de bir emniyet görevlisi olduğunu gösteriyor.

Olaydaki katil zanlılarından biri olan Medeni'nin, maktul Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyerek onun kılığında konsolosluk binasından çıkması, "Kaşıkçı'nın konsolosluktan sağ çıktığı” yalanını yutturmak için oynanan bir oyunu gözler önüne seriyor.

CNN, kamera görüntülerini yayımlamıştı

Amerikan yayın kuruluşu CNN, Kaşıkçı için Suudi Arabistan'dan geldiklerine inanılan 15 kişilik ekipten bir kişinin, Kaşıkçı'nın dublörü olarak kullanıldığını ortaya koyan görüntüleri yayımlamıştı.

Kanala konuşan bir Türk yetkili, Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı'yı öldürmek için geldikleri belirtilen 15 kişilik heyetten bir kişinin, Suudi gazetecinin konsolosluğa gittiği gün aynı kıyafetler, gözlük ve sakalla İstanbul'daki MOBESE kameralarına yansıdığını belirtmişti.

Türkiye'nin yürüttüğü Kaşıkçı soruşturmasının bir parçası olduğu belirtilen kamera kayıtlarında, bu şahsın fiziki bakımdan da Suudi gazeteciye benzeyen 57 yaşındaki Mustafa el-Medeni olduğu görülmüştü.

Konsolosluğa Kaşıkçı'dan 4 saat önce ön kapıdan, suikast timinden olduğu iddia edilen adli tıp uzmanı Salah Tubeyki ile giren Medeni'nin mavi-beyaz bir gömlek ile koyu renk pantolon giydiği, sakalının olmadığı görülüyor. Şahsın, Suudi gazetecinin konsolosluğa girmesinden yaklaşık 2 saat sonra Kaşıkçı'nınkine benzer takma sakal, Suudi gazetecinin gözlük ve kıyafetleriyle binanın arka kapısından çıktığı kameralara yansıyor.

Günün ilerleyen saatlerinde Sultan Ahmet Camisi'nde görülen Medeni'nin bir süre sonra farklı kıyafetler giydiği, 22.25'te otelden, 01.25'te de İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldığı görülüyor.

CNN'e konuşan Türk yetkili, Medeni'nin İstanbul'a Kaşıkçı'nın dublörü olarak getirildiğini belirterek, "Bir belge teslimi ya da sorgulama için dublöre ihtiyaç duymazsınız. Vardığımız sonuç 6 Ekim'den bu yana değişmedi. Bu önceden planlanmış bir cinayetti ve ceset konsolosluktan çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yetkili, "Kaşıkçı'nın kıyafetleri, Medeni onları giydiğinde belki de hala sıcaktı." diye konuştu.

Haberde ayrıca Medeni olduğu anlaşılan bu kişinin Türk yetkililere Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığına dair delil sunmak için hazırlandığını, ancak Türk yetkililerin bu hilenin farkına vardığı vurgulandı.