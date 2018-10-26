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Kaşıkçı'nın arkadaşlarından Suudi Büyükelçiliği önünde eylem: Her gün geleceğiz

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın gazeteci ve aktivist dostları, Suudi Arabistan’ın Londra Büyükelçiliği önünde yaptıkları basın açıklamasında cinayetin sorumlularının cezalandırılmasını istedi. Eylemi örgütleyen gazeteci Osama Gaweesh de “Sadece bugünlük burada değiliz, her gün geleceğiz.” dedi.

26 Ekim 2018 Cuma 21:48
Kaşıkçı'nın arkadaşlarından Suudi Büyükelçiliği önünde eylem: Her gün geleceğiz

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın gazeteci ve aktivist dostları, Suudi Arabistan’ın Londra Büyükelçiliği önünde yaptıkları basın açıklamasıyla, bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazetecinin naaşının bulunmasını ve cinayetin sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.

Eylemde Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Kaşıkçı’nın dostlarından ve Türk Arap Medya Derneği üyesi Osama Rushdi, Suudi yetkililerin Kaşıkçı’nın naaşının nerede olduğunu açıklaması gerektiğini söyledi. Kaşıkçı cinayetinin diplomatik koruma altında gerçekleşmesinin bütün Müslümanları şoke ettiğini belirten Rushdi, “Hac için bu ülkeye gidecek Müslümanlar güvenliklerinden endişe ediyorlar.” dedi.

'Bu soruları sormayı sürdüreceğiz'

Cemal Kaşıkçı’nın naaşı nerede? Bu uluslararası suçun sorumlusu kim?” diye soran Rushdi, “Suudi yetkililere bu soruları sormayı sürdüreceğiz ve asla bırakmayacağız. Ta ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onlara yönelttiği sorulara yanıt verilene kadar.” ifadelerini kullandı. İnsan hakları aktivisti Yahya Assiri de Suudi Arabistan’ın günler süren inkarın ardından yaptığı açıklamaların yeterli olmadığını kaydederek, “Biz bu cinayetin talimatını veren kişiyi istiyoruz, bize bahsettikleri 18 kişiyi değil.” diye konuştu. 

Suudi Arabistan’ın cinayeti Türkiye’den gelen baskının sonucunda kabul ettiğini dile getiren Assiri, Muhammed bin Selman’ın bu işi planlayan ve arkasında duran kişi olduğunu biliyoruz.” dedi.

'Her gün geleceğiz'

Eylemi örgütleyen gazeteci Osama Gaweesh de “Sadece bugünlük burada değiliz, her gün geleceğiz.” şeklinde konuştu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman’a seslenen Gaweesh “Senin peşine kemik testereleriyle, polisle veya adam kaçırmalarla değil, kelimelerimizle düşeceğiz. Senin peşine yazılarımızla düşeceğiz, çünkü biz gazeteciyiz.” diye konuştu.

Kaşıkçı’nın demokrasiye inanan bir kişi olduğunu belirten Gaweesh, “Bin Selman, ülkesini yönettikçe bu demokrasiye sahip olamayacağız.” ifadesini kullandı. Eyleme destek veren İngiliz vatandaşı Kevin Moore da “Görünen o ki bazı insanlar bugünlerde sorumlu tutulmadan bazı şeyler yapabileceklerini düşünüyor. Suçların hesabı sorulmalı.” dedi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 21:48
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. londra

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