‘Kaşıkçı olayı’nı soran gazeteciye küfredip büyükelçilikte zorla alıkoydular

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İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının yankıları sürerken, Tunus’ta dikkat çekici bir olay yaşandı. Tunus’ta adı açıklanmayan bir gazetecinin geçtiğimiz 29 Ekim’de ülkedeki Suudi Arabistan Büyükelçiliğinde zorla alıkonulduğu öğrenildi.

Tunuslu gazeteci adli işlem başlattı

El-Kuds el-Arabi gazetesinin haberine göre; Suudi Arabistan’ın Tunus Büyükelçisiyle Cemal Kaşıkçı olayı hakkında röportaj yapan gazetecinin Büyükelçi ve ofis müdürü tarafından küfürlü saldırıya uğradığı ve büyükelçilikte bir meslektaşıyla birlikte zorla alıkonulduğu belirtildi.

Tunuslu gazetecinin büyükelçi ve ofis müdürü hakkında adli mercilerde işlem başlattığı bildirildi.