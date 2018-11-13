0553 313 94 23

‘Kaşıkçı olayı’nı soran gazeteciye küfredip büyükelçilikte zorla alıkoydular

Olay Tunus’ta yaşandı... Kaşıkçı olayını Suudi Arabistan Büyükelçisine soran gazeteciye önce küfredildi, sonra zorla alıkonuldu.

13 Kasım 2018 Salı 16:53
‘Kaşıkçı olayı’nı soran gazeteciye küfredip büyükelçilikte zorla alıkoydular

 yeniakit.com.tr 

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının yankıları sürerken, Tunus’ta dikkat çekici bir olay yaşandı. Tunus’ta adı açıklanmayan bir gazetecinin geçtiğimiz 29 Ekim’de ülkedeki Suudi Arabistan Büyükelçiliğinde zorla alıkonulduğu öğrenildi.

Tunuslu gazeteci adli işlem başlattı

El-Kuds el-Arabi gazetesinin haberine göre; Suudi Arabistan’ın Tunus Büyükelçisiyle Cemal Kaşıkçı olayı hakkında röportaj yapan gazetecinin Büyükelçi ve ofis müdürü tarafından küfürlü saldırıya uğradığı ve büyükelçilikte bir meslektaşıyla birlikte zorla alıkonulduğu belirtildi.

Tunuslu gazetecinin büyükelçi ve ofis müdürü hakkında adli mercilerde işlem başlattığı bildirildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 16:53
  1. İstanbul
  2. El-Kuds el-Arabi
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Tunus
  5. Suudi Arabistan Büyükelçiliği

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    bunlar müslüman değil şeytanın önde gideni pislikler
  • MahoagaMahoaga1 sa önce
    Suudların ''MORDAKHAI BIN IBRAHIM BIN MOSHE'nin nesli olduğu bilgileri var. Çok ta görmemek lazım, Osmanlıyı, Hilafeti arkadan hançerleyenler ne de olsa. Google'da arattırın : 'MORDAKHAI BIN IBRAHIM BIN MOSHE'
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çocuk beslenmesinde ilk 5 dönem çok önemli!
  1. Çocuk beslenmesinde ilk 5 dönem çok..
  2. Karbonatı balla karıştırırsanız...
  3. 10 bin bekçi alımı yapılacak
  4. Okul açıldı diye oyun isteğini..
  5. Apple eriyor! 30 yılda kazandığını 5..
  6. Balıktaki yüksek omeganın sırrı
  7. Kendimize gelelim, vakit geçiyor!
  8. 5 metre yüksekliğindeki tabelada..
  9. Özel halk otobüsü kamyona çarptı: 8..
  10. Köpekleri zehirleyip, ahırdan 40 koyun..
  11. 'Dar Kanal' hayatı zehir eder
  12. Sınır kapısında otomobil yakıt..
  13. Trabzonsporlu oyuncu konuştu: Bana maç..
  14. Evlerimizin mahremiyet nişanesiydi..
  15. Amasya'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı
  16. AB'den ayrılan İngiltere'ye kritik..
  17. Kötü sonuçlar alan takımın..
  18. Reflü ile mücadele sabır ve titizlik..
  19. İşte çimento ihracatının en çok..
  20. Doğalgaz faturalarında tasarruf..
Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

Günün Karikatürü

13 Kasım 2018
Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...