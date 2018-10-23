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Kaşıkçı olayında yeni gelişme! 3 katlı villaya baskın

Washington Post yazarı kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını aydınlatmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Suudi infaz timini taşıdığı iddia edilen minibüsün en son Yalova'nın Termal İlçesinde geçişi görülmesi üzerine gözler bu mevkiye çevrildi.

23 Ekim 2018 Salı 11:46
Kaşıkçı olayında yeni gelişme! 3 katlı villaya baskın

Yalova'nın Termal ilçesinde 40 kişilik polis ekibi 3 katlı villada arama yaptı. Villanın infaz timi üyelerinden birinin yazlığı olduğu iddia ediliyor.

Termal ilçesine bağlı Samanlı Köyüne gelen 40 kişilik polis ekibinin infaz timi üyelerinden birinin yazlığı olduğu iddia edilen ve Suriyeli bir ailenin kiracı olarak kaldığı 3 katlı villada arama yaptığı belirtildi.

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de girdiği Başkonsolosluk'tan bir daha çıkamamıştı. Levent'teki Başkonsolosluk binasını araştıran Türk polisinin cinayet delilleri bulduğu ileri sürülmüştü. İddiaya göre kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri başkonsolosluktan çıkan tüm araçları takibe aldı. Araçlardan bir çoğu konsolosluk binasına geri dönerken infaz timini taşıdıkları iddia edilen siyah renkli minibüslerden birinin İstanbul'daki Belgrad ormanına diğerinin ise Yalova'nın Termal ilçesine gittiği belirtildi.

Siyah renkli minibüs bir kaç kere geçiş yapmış

Ortaya atılan bu iddialar üzerine gözler bir anda Yalova'ya çevrildi. Yalova kent merkezi ve termal ilçesinde son bir haftadır devam eden polis hareketliliği dikkat çekiyordu. Öte yandan Termal'e geldiği iddia edilen siyah renkli minibüsün daha öncede aynı yerden birkaç kez geçiş yaptığı, infaz timi üyelerinden birinin Termal bölgesinde yazlığı olma ihtimali üzerinde durulduğu belirtilmişti.

Bu sabah ortaya atılan yeni iddia bölgenin bir kez daha hareketlenmesine sebep oldu. 6 gün önce Termal ilçesi Samanlı köyüne gelen 40 kişilik polis ekibi köy muhtarı ile birlikte suikast timi üyelerinden birinin yazlık olarak aldığı 3 katlı villayı tespit etti. Sabah erken saatlerde villayı basan polis ekipleri evde yaşayan kiracı oldukları öğrenilen Suriyeli aileyi dışarıya çıkarıp 2 saat boyunca villada detaylı arama yaptı. Delil toplayan polisler daha sonra villadan ayrıldı.

Yaşanan bu gelişmenin üzerine gözler yine Yalova'nın Termal ilçesine çevrildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 11:46
  1. Yalova
  2. İstanbul
  3. Cemal Kaşıkçı
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  6. Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede

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