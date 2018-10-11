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Kaşıkçı olayında flaş gelişme! Tüm sırrı o cihaz çözebilir

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olarak inceleme ekipleri Suudi Arabıstan Başkonsolosluğu’na girecek. Başkonsolos’un rezidansında da inceleme yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil. Kaşıkçı'nın kolundaki akıllı saat, nerede olduğu konusunda ipucu verebilir.

11 Ekim 2018 Perşembe 07:03
Kaşıkçı olayında flaş gelişme! Tüm sırrı o cihaz çözebilir

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na bir hafta önce girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili olay gizemini korumaya devam ediyor.

Kaşıkçı için adli tıp ve olay yeri inceleme ekiplerinin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girmesi bekleniyor.

 

Bu arada, Suudi Arabistan Başkonsolosu’nun rezidansına girip girilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

 

'Apple Watch' sırrı çözebilir

 

Öte yandan, Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice'ye bıraktığı cep telefonuna bağlı olan bir Apple Watch saat taşıdığını, akıbeti konusunda bu saatten gelen verilerin önemli ipuçları verebileceğini söyledi.

Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim'de saat 13.14'te Suudi Arabistan'ın Levent'teki İstanbul Başkonsolosluğu binasına girdi.

O tarihten sonra Kaşıkçı’dan bir daha haber alınamamıştı.
Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Suudi Arabistan'dan iki uçakla gelen 15 kişilik ekibin, konsolosluğa girdikleri, daha sonra ise ülkelerine geri döndükleri ortaya çıkmıştı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 07:03
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