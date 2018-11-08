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Kaşıkçı olayı Arap Nato’sunu erteleyebilir

Amerikalı kaynaklar, Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümü ile olan ilişkisinden ötürü Arap NATO’su planlanının ertelenebileceğiniaçıkladılar.

08 Kasım 2018 Perşembe 22:28
Kaşıkçı olayı Arap Nato’sunu erteleyebilir

Münübe Yılmaz

Amerika, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nin 6 yeşi ile beraber kurmayı düşündüğü Arap NATO’sunu, Suudi Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ile olan ilişkisinden ötürü ertelemeyi düşünüyor. İran'a karşı kullanılacak ve içlerinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Umman, Bahreyn'in yanı sıra Mısır ve Ürdün'ün yer alması beklenen Arap Nato’su ile alakalı görüşmek üzere biraraya gelmesi beklenen Muhammed Bin Selman ve ABD başkanı Donald Trump Ocak ayındaki görüşmelerinin askıya alınacağı duyuruldu. 3 Amerikalı kaynak ve bir körfez diplomatından alınan bilgiye göre, Kaşıkçı olayı Arap NATO’su gerçekleşmeden önce çözülmesi gereken pek çok problemi bünyesinde barındırıyor.ABD’nin eski başkanı Barack Obama’nın Ortadoğu danışmanı olan Robert Malley, Ocak ayında yapılması beklenen görüşmenin, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili soruşturmalar tamamlandıktan sonrasına ertelenebileceğini belirterek “ Trump’ın bu görüşmeyi gerçekleştirmesi şuan için makul değil” açıklamasında bulundu. 

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 22:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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