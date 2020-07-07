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Dünya

Kaşıkçı davasında ortalık karıştı! İngiltere'nin yaptırım kararına Rusya'dan rest

Rusya'nın, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle karşı yaptırım uygulayacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 13:43:00 -
Kaşıkçı davasında ortalık karıştı! İngiltere'nin yaptırım kararına Rusya'dan rest

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, cezaevinde hayatını kaybeden Hermitage Capital Management Fonu avukatlarından Sergey Magnitskiy ve İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı vakaları nedeniyle kişisel yaptırım listesini açıklamıştı.

İngiltere'nin yaptırım listesinde, Sergey Magnitskiy'in ölümünde parmağı olduğu iddia edilen 25 Rusya vatandaşı ile Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilişkilendirilen 22 Suudi Arabistan vatandaşı yer almıştı.

Rusya'dan ise İngiltere'nin yaptırım kararına ilişkin ilk açıklama geldi. Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle karşı yaptırım uygulayacağını duyurdu.

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