Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi bakın nerede çıktı

The Times'da yer alan haberde; El Kahtani’nin görevine Trump yönetiminin “görevden alma” çağrılarına rağmen devam ettiği belirtildi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini düzenleyen timin başında olduğu iddia edilen Suud El-Kahtani'nin Suudi Arabistan’ın tartışmalı Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a danışmanlık yapmaya devam ettiği ortaya çıktı.

3 bin dolar maaş alan binlerce trolün bağlı olduğu ve muhalifleri tehdit için Twitter'da kurulan sanal ordunun başında da yer alan Suud El-Kahtani'nin Selman'a halen danışmanlık yapıyor olması ise batı medyasını rahatsız etti.

The Times'da yer alan haberde; El Kahtani’nin görevine Trump yönetiminin “görevden alma” çağrılarına rağmen devam ettiği belirtildi.

Ekibiyle irtibat halinde

El Kahtani cinayete kadar bin Selman’ın kıdemli medya danışmanıydı ancak en önemlisi de aralarında Kaşıkçı’nın da yer aldığı sürgündeki muhalifleri Kraliyete dönmeye “ikna etme” işlerinden sorumluydu.

Suudi makamların, Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Konsolosluğunda öldürüldüğünü kabul etmesinin ardından Kahtani’nin hareketlerinin kısıtlandırıldığı ileri sürülmüştü.

Amerikalı yetkililerse bin Selman’ın, Kahtani’yi danışman olarak tutmaya devam ettiği iddialarını ve internetteki konuşmalarla siber güvenliği gözetlemek adına kurduğu ekiple düzenli irtibat halinde olduğunu doğruladı.

Haberin yayınlanma tarihi dikkat çekti

The Times’daki haberinin çıkış tarihi de dikkat çekici.

Kaşıkçı cinayetine rağmen Veliaht Prens ile birçok alanda yürüttüğü ortaklığı devam ettirmek isteyen Beyaz Saray ile Kaşıkçı operasyonunun talimatını Prens’in verdiğini düşünen CIA arasında anlaşmazlıkların yaşandığı bir zamana denk geldi.