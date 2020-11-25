Kaşıkçı cinayetinde sanık sayısı 26’ya çıktı

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İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya davanın müştekisi olan Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile avukatları katıldı. Sanıkları ise İstanbul Barosundan görevlendirilen avukatlar temsil etti. Hatice Cengiz "Şikayetimiz devam etmektedir" dedi. Duruşmada ek iddianameyle ilgili sanık avukatlarına söz hakkı verildi. Sanıklara baro tarafından atanan avukatlar, davadaki eksiklikler giderilinceye kadar bu aşamada ekleyecek bir şeyleri olmadığını söyledi.

Mahkemede tanık olarak dinlenen eski politikacı ve gazeteci Dr. Ayman Nur, Cemal Kaşıkçı’yı 30 yıldır tanıdığını belirterek, “Daha önce defalarca röportaj talebinde bulunmuştuk ama Suudi Arabistan hükümetiyle arası kötü olduğu için kabul etmezdi. Kaşıkçı, Amerika’dayken gece geç bir saatte beni aradı. Skype üzerinden bağlanmak istedi, şaşırdık. Çok sert açıklamalar yaptı. İlk kez şiddetli ve sert açıklama yaptığını gördüm. Bundan bir hafta 10 gün sonra Türkiye’ye gelişi de beni şaşırttı. Normalde gelmeden önce beni arardı. Havalimanından beni aradı, şehirde bir otelde buluştuk. Skype üzerinden yapılan röportajın silinmesini ve sosyal medyada yayınlanmamasını istedi. Suudi Arabistan’da Kraliyet ailesine çok yakın olan Suud Al Kahtani kendisini aramış. Çok sert bir dille tehdit etmiş ve Kaşıkçı’nın çocuklarının yanında olduğunu söylemiş. O esnada hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Bu tehdide çok alınmış. Sonraki televizyon konuşmasını ise çok sakin bir dille yaptı. Konuşmasına baktığımda Suud hükümetiyle alakalı kesinlikle kötü bir söz yoktu” ifadelerini kullandı. Kaşıkçı ile kendisinin aleni bir şekilde ölümle tehdit edildiğini de aktaran Nur, "Mısır ile Arabistan arasında aleni bir dostluk başlamıştı. Sunucuları Mısırlı olan Suud kanalında Cemal'i ve beni gördükleri zaman öldüreceklerini söylüyorlardı" dedi. Mahkeme heyeti, gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı duruşmanın 4 Mart’a erteledi.