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Kaşıkçı cinayetinde dikkat çeken ihbar! NASA ile irtibatlı bir kişi...

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren infaz timinin cinayetin ardından 32 kilogram çiğ et sipariş ettiği ortaya çıktı.

15 Şubat 2019 Cuma 23:05
Kaşıkçı cinayetinde dikkat çeken ihbar! NASA ile irtibatlı bir kişi...

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldüren infaz timinin, cinayetin ardından 32 kilogram çiğ et sipariş ettiği restoranın yetkilileri, konuyla ilgili tüm detayları soruşturmayı yürüten yetkililerle paylaştıklarını ifade etti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma yürüten Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün, toplamda 224 ihbarı değerlendirmeye aldığı kaydedilen raporda, en ilginç ihbarlardan birinin ABD'den geldiği kaydedilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturma devam ederken, emniyet yetkilileri, ortaya çıkan
her yeni detay ve ihbarı inceliyor.

Ekipler, vahşi cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Suudi Arabistan'dan gelen infaz timinin işledikleri cinayetin hemen ardından
konsolosluk konutunun yakınındaki bir restorandan 32 kilogram pişmemiş et satın aldığını belirlemişti.

Bunun üzerine söz konusu restoranın yetkililerinden bilgi alan polis, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine el koyup incelemeye aldı. AA muhabirinin görüştüğü restoranın sahibi, konuyla alakalı gerekli bilgileri soruşturmayı yürüten yetkililere verdiklerini belirterek, bununla
ilgili basına açıklama yapmayacaklarını söyledi.

32 porsiyon pişmemiş et siparişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yayımlanan 2018 yılı faaliyet raporunda, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda 2 su kuyusu, bir de doğal gaz ve odunla ateşlenebilen tandır bulunduğu belirtilmişti.

Raporda, çifte ateş ile ısı değeri bin dereceye kadar yükseltilebilen tandırın bu ısı derecesiyle yakılması halinde DNA'dan tek bir zerre bile bırakmadığına vurgu yapılmıştı.

İnfaz timinin Kaşıkçı'yı öldürdükten sonra konuta ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş ettiği aktarılan raporda, "İster istemez akıllara birçok soru daha takılıyor... Tandırda et pişirmek önceden yapılan planların bir parçası mıydı? Elbette bu sorular aydınlatılacak. Araştırmalar henüz sonuçlanmış değil." ifadelerine yer verilmişti.

"Kemikten elde edilen DNA analizi"

Raporda, olay günü başkonsolosluğa giriş yapan 15 kişilik infaz ekibinin içinde yüksek lisans tezini "Kemikten elde edilen DNA analizi" üzerine yapan Suudi İçişleri Bakanlığı Adli Tıp Uzmanı 47 yaşındaki Tabip Yarbay Salah Mohammed A. Tubaigy'in bulunduğu belirtilmişti.

Raporda, bu kişinin çürüyen ve yakılan kemikler üzerinde DNA olup olmadığını bilebilecek uzmanlığa sahip olduğuna dikkat çekilmişti.

ABD'den ilginç ihbar

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma yürüten Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün, toplamda 224 ihbarı değerlendirmeye aldığı kaydedilen raporda, en ilginç ihbarlardan birinin ABD'den geldiği kaydedilmişti.

NASA ile irtibatlı olduğunu ifade eden bu kişinin "Cemal Kaşıkçı'yı Kahire'ye götürüp öldürdüler." dediği aktarılan raporda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ciddi bulduğu her bildirimi dikkatle incelediği vurgulanmıştı.

"Hatice Cengiz ikinci kurban olabilirdi"

Raporda olay günü Kaşıkçı'yı konsolosluğun kapısında bekleyen görevlinin anında içeriye bilgi verdiğini belirtilerek, "Aynı görevli Hatice Cengiz'i gördüğü halde içeriye 'Kaşıkçı'yı dışarıda bekleyen var.' demiyor. Bahsetmiş olsa belki infaz durdurulurdu. Bir ihtimal daha var... Belki de Hatice Cengiz nişanlısı gibi o vahşetin ikinci kurbanı olacaktı." değerledirmesine yer verilmişti.

"Bavulları zorlanarak götürüldüler"

Kimyasallarla temizlenmiş alanların, planlı cinayetin delillerinin karartıldığının işareti olduğu aktarılan raporda, infaz timinin otelde bırakılması gerekirken yanlarına aldıkları bavulları girişte kolaylıkla taşıdıkları, çıkışta ise zorlanarak götürdüklerine dikkat çekilmişti.

Bu bilgiler ışığında emniyet yetkilileri, Kaşıkçı'nın infaz edildikten sonra parçalanmış cesedinin yakılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

"Dublör, işbirlikçi ile dışarı çıkıyor"

Cinayetin ardından Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyen dublörün Cemal Kaşıkçı'nın sakalına benzeyen takma sakal takarak konsolosluktan çıktığı anlatılan raporda, "Yanında beyaz bir poşet taşıyan iş birlikçi var, kapüşonlu. Dikkatli bakıldığında poşette kıyafet olduğu belli oluyor." denilmişti.

Raporda, infaz ekibinden olan ve Mustafa Muhammed M. Almadani olduğu tespit edilen bu kişinin Sultanahmet Camisi'nde kıyafet değişimi yaparak, elindeki poşeti çöp kutusuna attığı kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 23:05
  1. İstanbul
  2. ABD
  3. Cemal Kaşıkçı

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