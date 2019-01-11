0553 313 94 23

'Kaşıkçı cinayeti konusunda ivme kaybettik'

ABD'nin eski Riyad Büyükelçisi Jordan, Amerika'nın Kaşıkçı cinayeti konusundaki duruşuna ilişkin, "Bu konuda ivme kaybettik. Bu bir trajedi." dedi.

11 Ocak 2019 Cuma 07:05
'Kaşıkçı cinayeti konusunda ivme kaybettik'

ABD'nin eski Riyad Büyükelçisi Robert Jordan, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, son dönemde Türk basınında yer alan ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu çalışanlarının, içinde Kaşıkçı'nın cesedinin olduğu düşünülen torbaların taşındığı görüntüleri değerlendirdi. 

Söz konusu görüntüleri, "şok edici ve mide bulandırıcı" olarak yorumlayan Jordan, ülkesinin Kaşıkçı cinayeti konusundaki duruşuna ilişkin, "Bu konuda ivme kaybettik. Bu bir trajedi. ABD yönetiminden, bu cinayetin bazı suç ortaklarının vizelerini iptal etmekten başka bir adım göremedik. Bunun anlamı da bu suç ortakları ülkemize gelemeyecek ve Disneyland'a gidemeyecek. Bu tam bir saçmalık." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'a daha sert yaptırımların uygulanması gerektiğini vurgulayan Jordan, Yemen'deki iç savaşta ABD'nin Suudi Arabistan'a verdiği desteğin kesilmesi ve ekonomik ilişkiler konusunda adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Jordan, Kaşıkçı cinayeti konusunda atılması gereken diğer adımlar hakkında da "Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosunun, ABD'ye seyahat ayrıcalıkları olmamalıdır. Ayrılacağı konuşulan Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi görevini bırakmalıdır. General John Abizaid'in Suudi Arabistan'a büyükelçi olarak atanacağı duyuruldu ama bu konuda hala bir adım atılmadı." görüşünü paylaştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 07:16
  1. İstanbul
  2. ABD'nin eski Riyad Büyükelçisi Robert Jordan
  3. Kaşıkçı
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Kaşıkçı cinayeti konusunda ivme kaybettik'
    1. 'Kaşıkçı cinayeti konusunda ivme..
    2. FETÖ'cüler dışardaki sistemi..
    3. Maduro onu görünce böyle selam verdi:..
    4. İzmir'de şiddetli yağış hayatı felç etti
    5. Sınıra gitti... Dikkat çeken kareler
    6. Akdeniz'de şiddetli deprem
    7. Maduro yemin töreninde, böyle..
    8. Selman ders çıkarmadı! Hala görüşüyorlar
    9. ÇiftlikBank'ın 'Medya sorumlusu'..
    10. İstanbul'da lodos... İDO ve BUDO..
    11. Uzun süredir grevdeydiler... Sonunda..
    12. Köprü'de dehşet anları: Makas attı..
    13. Kaskını nişanlısına vermişti... 'Neden..
    14. ISESCO Kudüs'ü "2019 İslam Kültür..
    15. ABD'den 'Suriye' açıklaması!..
    16. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    17. ABD Suriye'den ekipman çekmeye başladı
    18. Başkentte hırsızlık operasyonu
    19. İDO'dan sefer iptalleri
    20. Yunanlardan itiraf: Türkler 3 saat..
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    FETÖ'den aranan ünlü iş adam teslim oldu
    FETÖ'den aranan ünlü iş adam teslim oldu