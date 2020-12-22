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Sağlık Kasık şişmesi neden olur?
Sağlık

Kasık şişmesi neden olur?

Kasık bölgesi, cinsel organların bulunduğu pelvis bölgesi olarak bilinmektedir. Oradan kalçaya kadar uzanmaktadır. Bu alandaki bir şişliğin birçok potansiyel nedeni bulunmaktadır. Bazıları nispeten iyi huyluyken diğerleri çok daha ciddi olabilmektedir. Peki, Kasık şişmesi neden olur? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-22 20:05:00 -
Kasık şişmesi neden olur?

Kasık şişmesi, ciddi enfeksiyonlar, iltihaplanma, travma, malignite (kanser) ve fıtık, kas çekilmesi veya testis torsiyonu gibi diğer anormal süreçlerden dolayı olabilir. Bir nedene bağlı olarak gelişen kasık şişmesi aniden oluşabilir ve örneğin hafif bir alerjik reaksiyondan sonra hızla normale dönebilir. Kasık şişmesi, zamanla gelişen ve ek semptomlarla birlikte ortaya çıkabilir.

Ağrılı veya ağrısız kasık şişmesi veya kasıklarınızdaki bir yumru, erkeklerde testis kanseri gibi yaşamı ciddi anlamda tehdit eden bir durumun belirtisi olabilmektedir. Bu durumlarda acil tıbbi yardım desteği görmeli ve semptomlarınız hakkında doktorunuza bildirmelisiniz. Kasıkta ağrılı veya ağrısız her türlü şişlik, her zaman tecrübeli bir doktor tarafından muayene edilmesi gerekir.

Kasık şişmesi neden olur?

Kasık şişmesi, yağlı büyüme veya başka semptomlara neden olmayan küçük fıtık gibi küçük durumlardan dolayı oluşabilir. Kasık şişmesi, kasık bölgesindeki lenf düğümlerinin şişmesine neden olan çok çeşitli bulaşıcı hastalıklardan da oluşmaktadır.

Bazı durumlarda kasıkta şişlik, testis torsiyonu veya malignite (kanser) gibi ciddi anlamda yaşamı tehdit eden bir durumun da semptomu olabilmektedir.

Kasık şişmesinin enfeksiyona bağlı nedenleri nelerdir?

Kasık şişmesinin nedeni çeşitli enfeksiyonlara bağlı olarak meydana gelebilir. Bunlar şu şekilde; Apse, cilt enfeksiyonu, testis iltihabı veya enfeksiyonu, Bacak enfeksiyonu, klamidya, genital herpes veya bel soğukluğu gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan dolayı kaynaklanabilir.

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