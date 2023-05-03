Kaşarlanmış düzenbaz FETÖ destekçisinden Kılıçdaroğlu'na şok mesaj

CIA ile Pentagon’un psikolojik savaş elemanı ve FETÖ destekçisi Michael Rubin'in Türkiye'ye yönelik küstah taleplerinin, ABD'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na uygulatmak istediği talepler olduğunu belirten Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, "Haydut Devlet ABD, Türkiye’deki Siyasi Truva Atı Kılıçdarson’un eliyle FETÖ’cülerini ve PKK’lı teröristlerini kurtarmak istiyor" dedi.

Korkmaz, yazısında şunları kaydetti:

"CIA ile Pentagon’un Psikolojik Savaş elemanı ve FETÖ destekçisi Michael Rubin bir kez daha sahne aldı.

“Erdoğan Ölürse Kutlama İçin Çok Erken Olacak” başlıklı yazısında darbe imasında bulundu.

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Faşist Rubin “Erdoğan ya ölümle, ya sürgünle ya hapisle ya da idamla gider!” diyor.

İçindeki Hannibal Lecter’ı kusan bu sözleri, “Amerikan Demokrasisi” denilen kaşarlanmış düzenbazlığın hakiki yüzünü göstermeye yetiyor.

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ABD’sine ve AB’ye “Türkiye’de toplu tasfiye yapın!” çağrısında bulunan Michael Rubin mendeburu...

Amerikan Derin Devleti’nin kirli hedef ve planlarının dublajını şu laflarla yaptı:

“Türkiye’nin son yirmi senesini silmek için ilkokullardan üniversitelere, Ordu’dan kamuya kadar her yere müdahale edilmeli!

Hapishane kapıları açılmalı ve siyasi cadı avlarının kurbanları tazmin edilmeli!”

Türk Kuvvetleri; Suriye’den, Irak’tan ve Kıbrıs’tan çekilmelidir. Ermenistan’ı ve Yunanistan’ı tehdit etmeyi bırakmalıdır!”

MANDACILIK AJANDASI

Michael Rubin’in küstahça fışkırttığı bu talepleri, Derin Washington’un Mister Kemal’e uygulatmak istediği ajanda diye okuyabilirsiniz!

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Haydut Devlet ABD, Türkiye’deki Siyasi Truva Atı Kılıçdarson’un eliyle FETÖ’cülerini ve PKK’lı teröristlerini kurtarmak istiyor.

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Devlet kadrolarını FETÖ’cü hainlerle doldurmanın…

Aziz vatanımızı “özerklik” denilen sinsi ve kirli planla bölmenin peşindeler!

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Ezcümle…

Kılıçdarson’un Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı’nın iktidar olduğu bir Türkiye’yi…

Geçmiş yıllardaki gibi kontrolleri altına alabileceklerini, iliştirilmiş siyasetçileriyle yönetebileceklerini hesaplıyorlar.

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Ellerinde milyonlarca masumun kanları bulunan ve sürekli “demokrasi” yalanıyla dünyanın gözlerini bağlayan…

Sömürgeci ve Faşist ABD...

Türkiye’mizi yeniden teslim alabilmek amacıyla içerideki Siyasi İhanet Şebekesini kullanıyor, istihdam ediyor.

RUBIN, NEREDEN KOŞUYOR?

Amerikan faşizminin kahpe dublajcısı, AEI’ın analisti Michael Rubin ile devam edelim…

12 Şubat 2013’te “Kod Adı İstanbul” adıyla derin planların masaya yatırıldığı “Gezi Kalkışmasına Hazırlık” toplantısı AEI’da (American Enterprise Institute) yapılmıştı!

Derin toplantının moderatörü Michael Rubin’di!

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ABD’de işte bu hazırlıklar yapılırken, Türkiye’de de eş zamanlı olarak “Gladyo Örgütü” DHKP-C uyandırılmıştı!

2013 yılı Mayıs ayının sonunda patlak veren Gezi Kalkışması’nın evveliyatından söz ediyoruz!

ABD & İSRAİL TANDEMİ

AEI, ABD’de İsrail için çalışan derin bir kuruluştur.

AIPAC’in (American Israel Public Affairs Committee) desteğiyle faaliyetini yürütür.

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WINEP ise (Washington Institute for Near East Policy) Amerika’daki AIPAC ekibinin ön ayak olmasıyla kurulmuştur.

Terör Devleti İsrail ile bağlantılı bir örgüttür.

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WINEP, kaçak FETÖ mensubu ve CIA elemanı Emrullah Uslu’nun ABD’deki ilk işverenidir.

İşte bu uslanmaz Paralel Ajan, stajını WINEP’te yapmıştı.

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Fetullahçı Emre Uslanmaz, 14 Eylül 2015’te twitter’da...

“Türkiye’ye ne zaman döneceğine” dair bir soruya “2016 Temmuz!” cevabını vermişti!

İŞARET FİŞEKLERİ

CIA ajanı Michael Rubin ise 21 Mart 2016’da AEI için kaleme aldığı yazısında “Türkiye’de kısa bir süre sonra darbe olabileceğine” dikkat çekiyordu!

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“Ajan Biraderler” Rubin ile Uslu…

15 Temmuz 2016’daki Made in USA FETÖ darbe girişiminin berhava olmasıyla çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar.

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- Aynen, Kemal ile Meral gibi!"