Kaşarın eskisi olur; ülkücünün değil ama... Yavaş ol Taha!

12 Eylül döneminin ülkücüsü, 90'lar ve 2000'lerin hızlı liberali, şimdilerin ise Davutoğlucusu Taha Akyol da Kemal Kılıçdaroğlu'nun oltasına takıldı. Akyol, Bay Kemal'in TÜRGEV ve ENSAR vakıflarıyla ilgili herzelerine bel bağladığı Karar'daki yazısında şunları kaydetti:

"TÜRGEV ve ENSAR adlı vakıfların ABD’deki TÜRKEN vakfına değişik zamanlarda toplam 60-70 milyon dolar gönderdiğini kamuoyu CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öğrendi. (...) Adı geçen iki vakıf, Türkiye’deki bütün giderlerini karşıladıktan sonra yurt dışında destekledikleri TÜRKEN vakfına bu çapta büyük bir miktarı gönderecek kadar bir mali gücü hangi kaynaklardan temin etmiştir? Üzerinde durulması gereken sorun budur.

‘BİZDEN’ POLİTİKASI

Amerika’daki TÜRKEN vakfının ENSAR ve TÜRGEV tarafından kurulduğu, bu vakıfların yönetiminde iktidarla birinci derecede akrabalık ve siyasi aidiyet gibi somut ilişkilerin bulunduğu biliniyor

Dahası, iktidar yanlısı vakıflardan bazılarının Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği protokolleri imzaladıkları, eğitime ‘karıştıkları’ da biliniyor.

(...) Bu, son derece ağır bir sorundur, bir yozlaşma tablosudur. (...)"