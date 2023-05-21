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Medya Kaşarın eskisi olur, ülkücünün değil ama... "Ülkücülük" sıfatını rafa kaldıran Taha Akyol, kafayı şimdi de buna taktı
Medya

Kaşarın eskisi olur, ülkücünün değil ama... "Ülkücülük" sıfatını rafa kaldıran Taha Akyol, kafayı şimdi de buna taktı

Yeniakit Publisher
2023-05-21 13:00:00 -
Kaşarın eskisi olur, ülkücünün değil ama... "Ülkücülük" sıfatını rafa kaldıran Taha Akyol, kafayı şimdi de buna taktı

"Kaşarın eskisi olur, ülkücünün değil" sözüne rağmen, "ülkücülük" sıfatını rafa kaldıran Taha Akyol, kafayı şimdi de cumhurbaşkanlığı sistemine taktı.

"Kaşarın eskisi olur, ülkücünün değil" sözüne rağmen, "ülkücülük" sıfatını rafa kaldıran Taha Akyol, kafayı şimdi de cumhurbaşkanlığı sistemine taktı. 

Ahmet Davutoğlu'nun yarı resmi yayın organı Karar gazetesindeki yazısında, cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye için büyük bir talihsizlik olduğunu ileri süren Akyol, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"İYİ Parti lideri Meral Akşener, 28 Mayıs seçimlerinin bu açıdan önemini hatırlattı:
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“Meclis Cumhur İttifakı’nda olabilir ama önümüzde cumhurbaşkanlığı seçimi var. Erdoğan’ın kazanması halinde partili cumhurbaşkanlığı denen ucube sistem bir daha bu ülkede tartışılmaya açılamaz, yerleşir.”

Akşener, bunu önlemek için, tabii Kılıçdaroğlu’nu kuvvetle destekleyeceklerini ekledi sözlerine.

Evet, Türkiye’yi beş yılda bütün uluslararası adalet, hukuk, özgürlük ve ekonomi standartlarında aşağıya çeken CB sisteminin önümüzdeki beş yılda yerleşmesi Türkiye için büyük talihsizlik olur."

 

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