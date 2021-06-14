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Spor Kasapoğlu'ndan Milli Takıma anlamlı destek!
Spor

Kasapoğlu'ndan Milli Takıma anlamlı destek!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Euro 2020'de İtalya ile mücadele edecek olan Milli Takımımız için sosyal medya hesabından bir destek mesaji yayınladı. Ayrıca Kasapoğlu #SeninleyizTürkiye etiketiyle paylaşım yapan 100 kişiye Millî takım forması hediye edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 23:07:00 -
Kasapoğlu'ndan Milli Takıma anlamlı destek!

yeniakit.com.tr

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Euro 2020'de İtalya ile mücadele edecek olan Milli Takımımız için sosyal medya hesabından bir destek mesaji
yayınladı. Ayrıca Kasapoğlu #SeninleyizTürkiye etiketiyle paylaşım yapan 100 kişiye Millî takım forması hediye edeceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yaptığı paylaşımda, "Milli takımımızı iyi dileklerimizle uğurladık. Haydi siz de mesajınızı videolarınız ve cümleleriniz ile paylaşın, bu desteği çığ gibiydim büyütelim.
#SeninleyizTürkiye etiketiyle düşüncelerini paylaşan 100 arkadaşıma milli takım forması hediye edeceğim" ifadelerini kullandı.

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