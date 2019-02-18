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Kasapoğlu: “İzmir’e heybemiz dolu geldik”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir’de tesisleşme anlamında önemli projelere imza atacaklarını belirterek, “İzmir’e heybemiz dolu geldik” dedi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 19:34
Kasapoğlu: “İzmir’e heybemiz dolu geldik”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir’de tesisleşme anlamında önemli projelere imza atacaklarını belirterek, “İzmir’e heybemiz dolu geldik” dedi.


Kasapoğlu, İzmir’deki ziyareti kapsamında İzmir Futbol Hakemleri Dayanışma Derneği Salonunda 260 amatör spor kulübü yöneticisiyle bir araya geldi. Burada amatör kulüplere malzeme dağıtan Kasapoğlu, amatör spor kulüplerinin ülke sporundaki öneminin altını çizdi. Kasapoğlu, “Amatör spor kulüpleri ülke sporumuzun belkemiğidir. Ülkemiz her alanda olduğu gibi sporda da 17 yılda büyük bir dönüşüm kaydetti. 2002 yılında ülkemizde bin 500 spor tesisi varken bugün bu sayıyı 5 bine yaklaştı” ifadelerini kullandı.


Sporun önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceklerinin altını çizen Spor Bakanı Kasapoğlu, “Tesisleşme anlamında Avrupa ülkeleriyle yarışır hale geldik. Gerçekleştirdiğimiz projeler, vizyonumuzun bir parçası. Sporun önündeki engelleri kaldırmaya devam ediyoruz. Gündüz spora vakit bulamayanlar için tesislerimiz artık 7/24 çalışıyor” dedi.



“İzmir’e helal hoş olsun”


AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile birlikte gerçekleştirdikleri toplantıyı da aktaran Kasapoğlu, “Bu sabah İzmir’i sporda daha ileri taşımak adına bir toplantı yaptık. Kendisinin harika projeleri var. Toplantıda her mahalleye bir havuz ve spor salonu konusunda anlaşmaya vardık. İzmir’e heybemiz dolu geldik, helal hoş olsun. Spor kulüplerimizi artıralım ancak sadece futbolla sınırlı kalmayalım. Daha fazla branşta sporcu yetiştirelim” diye konuştu.



Zeybekci: "İlk hedefimiz şampiyonları İzmir’den çıkarmak olacak"


AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de, göreve geldiği takdirde spor alanında önemli projelere imza atacaklarını söyledi. İzmir’in kendi şampiyonlarını çıkarması gerektiğini savunan Zeybekci, “Her köşede vatandaşlarımızın spora kolayca ulaşabileceği aletler olacak. Projelerimiz arasında en büyüklerinden biri de Atatürk Stadında yapacağımız değişiklikler olacak. En son teknolojilerle birlikte ülkemizin en güzel olimpiyat stadını yapacağız. Yine bu komplekste atletizmde bisiklet yarışlarına kadar birçok yarışma yapılabilecek. 2024 yılında ilk hedefimiz şampiyonları İzmir’den çıkarmak olacak. Amatör kulüplerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Yabancı sporcu sporcu olmaması kaydıyla futbol kulüplerimizi de kayıtsız şartsız destekleyeceğiz. Çünkü biz kendi şampiyonlarımızı çıkarmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 19:34
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