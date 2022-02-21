  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kaş tasarımının püf noktaları
Kadın - Aile

Kaş tasarımının püf noktaları

Gözlerin kalbin aynası, kaşların da gözlerdeki duygunun etkili bir şekilde yansımasında en önemli bir etkendir.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 12:08:00 - 2022-02-21 12:17:16
Kaş tasarımının püf noktaları

Ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış kaş tasarımının yüzün genç ve dinç görünmesinde çok etkili olduğunu belirterek uygulama ile ilgili bilgi verdi.

Microblading

Gözlerin kalbin aynası, kaşların da gözlerdeki duygunun etkili bir şekilde yansımasında en önemli bir etken olduğunu vurgulayan Dalmış, yüz ve kalp güzelliğinin ortaya çıkarılmasında kaş tasarımının çok önemli olduğunu ifade etti. Yüz tipine uygun kaş tasarımı hakkında bilgi veren Dalmış, “Yüzü tamamlayıcı konumda yer alan kaşların tasarımı yüz ifadesini değiştirir. Kaş tasarımında her zaman doğallığı korumak gerekir. Doğal kaş yapısı korunarak tasarım yapılmalı. Doğal görünmek isteyenler kavisli tasarımlardan uzak durmalıdır. Bunun yanında cekici olmayı tercih edenlerin kaş tasarımında kavis olmalı, feminen ve havalı bir tarz arayışında olanlar kalkık kaş tasarımlarını tercih etmeli, modern ve daha genç görünmek isteyenler doğal kaş tasarımı yaptırmalı, son zamanların trendi doğal tasarımlar. Doğallığı korumak adına kavissiz daha düz tasarımlar uygulanabilir” dedi.

“Uzmanların tavsiyeleri dikkate alınmalı”

Kadınların uzmanlara gidip “Bana bu kaş tasarımını uygulayın” talebinde bulunmaması gerektiğini dile getiren Dalmış, kişilerin kendi isteklerini ifade etmeleri gerektiğini ancak karar konusunda uzmanları dinlemelerini önerdiklerini söyledi. Dalmış, “Yüz tipine uyacak en doğru kaş tasarımı kararını, işin uzmanı verir. Kaşın doğal rengi ve yapısı dikkate alınarak tasarım yapıldığında günümüzün trendi yakalanmış olur. Pudralama ve microblading son zamanların en çok kullanılan kaş tasarım teknikleridir. Doğal kaş görüntüsü verdiğinden bu iki teknik daha fazla tercih edilir. Yağlı ciltlerde kusma yaptığından microblading uygulanmaz. Yağlı ciltlere cihazla 3 seansla tamamlanan pudralama tekniği uygulanır. İki seans sonrasında kaşların bakımı yapılarak doğal kaş tasarımı uygulaması sonlandırılır. Kaş laminasyonu ise kaşları yukarı kaldırmadan kullanılan bir tekniktir. Kaşın kılları dağılıp aşağı doğru döndüğünde mutsuz, yorgun bir yüz ifadesinin ortaya çıkar. Kaş laminasyonu ile kaşlar yukarı doğru kaldırılıp sabitlenir. Böylece kaş kıllarının gerçek uzunluğu ortaya çıkarılır. Sağlıklı ve çekici kaş tasarımı isteyenler için kaş laminasyonu doğru bir seçenektir” diye konuştu.

 

Saç dökülmesini önleyen bitkiler! Saç dökülmesini engellemenin doğal yolları
Saç dökülmesini önleyen bitkiler! Saç dökülmesini engellemenin doğal yolları

Kadın - Aile

Saç dökülmesini önleyen bitkiler! Saç dökülmesini engellemenin doğal yolları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay