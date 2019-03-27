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Kaş düşüklüğüne ameliyatsız çözüm: “İple Kaş Asma”

Uzman Dr.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:31
Kaş düşüklüğüne ameliyatsız çözüm: “İple Kaş Asma”

Uzman Dr. Jale Şenyurt, kaş düşüklüğünden ameliyatsız iple kaş asma tekniğiyle kurtulmanın, daha taze ve genç bakışlara sahip olmanın mümkün olduğunu söyledi.


Uzman Dr. Jale Şenyurt, “Yüz hatlarında belirgin olan kaşlar aynı zamanda yüze ifade verirler. Düşük kaşlar kişilere yorgun ve üzüntülü bir görünüm verirler. Aynı zamanda kişilerin daha yaşlı görünmelerine de neden olurlar. Güzelliği gölgeleyen bu durum genetik olarak, yaşın getirdiği deformasyonlar ya da çevresel faktörler nedeniyle oluşabiliyor. Düşük kaşlara sahip olan kişiler bu sorundan farklı şekillerde kurtulmaya çalışsalar da (makyajla, kaş konturu,k aş alma teknikleri gibi) çözümleri kalıcı olmuyor” dedi.


Ancak artık düşük kaşlardan ameliyatsız, kalıcılığı uzun süren, risk ve komplikasyonları olmayan askılama yöntemiyle kurtulmanın mümkün olduğunu ifade eden Dr. Şenyurt, “Askılama yöntemi ile kaş kaldırma yüz güldürücü sonuçlar almayı sağlayan bir yöntemdir. Kaş askılama, iz bırakmadan, acısız, ağrısız, his kaybı oluşturmadan, derin kesiklere gerek duyulmadan oldukça kısa sürede yapılmaktadır. Ayrıca düşük kaşarla birlikte düşük göz kapağı sorunu olan kişilere uygulandığında her iki sorunda ortadan birlikte kalkar” diye konuştu.


Kaş askılama yöntemi hakkında bilgi veren Dr. Şenyurt, “Öncelikle işlem yapılmadan önce bölgeye lokal anestezi kremleri uygulanır. Ardından kesi izi görülmemesi için alnın üst kısmında yer alan saçlı deriden giriş yapılır. Bu girişten sonra kişinin kaş kaldırma oranı ( bu kişilerin kaş durumuna göre değişkenlik gösterir) belirlenir. Son olarak da deriye uyum gösteren iplikler kafatası da sabitlenir ve işlem bitirilir. Kaş askılama toplam 40 dakika sürer ve etkisini hemen göstermeye başlar. Ardından günlük hayata sorunsuz şekilde devam edilebilir” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:31
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